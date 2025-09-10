menu hamburguer
Vasco

Vasco acerta transferência de jogador para time da Europa

Jogador chegou ao Vasco no começo de 2025, mas não conseguiu ter bom desempenho

Loide Augusto - Vasco
imagem cameraLoide Augusto em campo pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
17:03
  Mais Notícias

O Vasco da Gama acertou a saída do atacante Loide Augusto, que será emprestado ao Çaykur Rizespor, da Turquia, por uma temporada. O contrato inclui uma opção de compra ao final do vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

O atacante angolano chegou ao Vasco no início de 2025, vindo do Alanyaspor, também da Turquia. Na ocasião, o clube turco relutou em liberar o jogador, mas acabou cedendo após Loide faltar a treinamentos e fazer apelos públicos, por meio de lives em redes sociais, pedindo para atuar no futebol brasileiro.

➡️ Botafogo x Vasco: Veja quais reforços estão regularizados para o duelo na Copa do Brasil

Apesar da expectativa, Loide não conseguiu se firmar no Rio de Janeiro. Disputou 18 partidas com a camisa cruz-maltina, somando apenas 312 minutos, sem marcar gols nem registrar assistências. O momento mais lembrado de sua passagem foi um episódio polêmico durante a partida contra o Operário, pela Copa do Brasil, em maio de 2025. Na ocasião, após um chute defendido pelo goleiro adversário, o jogador ignorou instruções do técnico Fernando Diniz e levou a mão ao ouvido, gesto interpretado como uma provocação ao treinador e à torcida. A atitude gerou repercussão negativa, sendo vista como um ato de desrespeito.

Loide Vasco
Loide Augusto na partida contra o Operário, pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Sem espaço no elenco e longe de corresponder às expectativas, o clube optou por negociá-lo. Agora, Loide terá a chance de recomeçar no futebol turco, onde já tem experiência.

