Vasco acerta transferência de jogador para time da Europa
Jogador chegou ao Vasco no começo de 2025, mas não conseguiu ter bom desempenho
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama acertou a saída do atacante Loide Augusto, que será emprestado ao Çaykur Rizespor, da Turquia, por uma temporada. O contrato inclui uma opção de compra ao final do vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.
Com Paulo Henrique e Tchê Tchê, Vasco faz último treino antes de jogo contra o Botafogo
Vasco
Vidente aponta favorito para Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil
Fora de Campo
Clássico entre Botafogo e Vasco deve bater recorde de público do Nilton Santos em 2025
Futebol Nacional
O atacante angolano chegou ao Vasco no início de 2025, vindo do Alanyaspor, também da Turquia. Na ocasião, o clube turco relutou em liberar o jogador, mas acabou cedendo após Loide faltar a treinamentos e fazer apelos públicos, por meio de lives em redes sociais, pedindo para atuar no futebol brasileiro.
➡️ Botafogo x Vasco: Veja quais reforços estão regularizados para o duelo na Copa do Brasil
Apesar da expectativa, Loide não conseguiu se firmar no Rio de Janeiro. Disputou 18 partidas com a camisa cruz-maltina, somando apenas 312 minutos, sem marcar gols nem registrar assistências. O momento mais lembrado de sua passagem foi um episódio polêmico durante a partida contra o Operário, pela Copa do Brasil, em maio de 2025. Na ocasião, após um chute defendido pelo goleiro adversário, o jogador ignorou instruções do técnico Fernando Diniz e levou a mão ao ouvido, gesto interpretado como uma provocação ao treinador e à torcida. A atitude gerou repercussão negativa, sendo vista como um ato de desrespeito.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Sem espaço no elenco e longe de corresponder às expectativas, o clube optou por negociá-lo. Agora, Loide terá a chance de recomeçar no futebol turco, onde já tem experiência.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias