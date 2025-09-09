menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Vidente aponta favorito para Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pelas quartas de final do torneio nacional

Lucas Freitas contra Chris Ramos em Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraLucas Freitas contra Chris Ramos em Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
19:24
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Vasco se enfrentam, nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, previu uma classificação do Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao realizar uma análise do confronto, o tarólogo revelou que o Botafogo irá vencer a partida durante os 90 minutos, e com isso, alcançar a classificação. Vale destacar, que o primeiro jogo entre as equipes terminado em um empate por 1 a 1, em São Januário.

De acordo com as cartas, o Glorioso irá dominar o confronto com bastante intensidade e consciência do que será necessário para vencer. Por outro lado, o Vasco terá que dar a volta por cima para tentar surpreender o adversário.

continua após a publicidade

Luiz Filho chamou atenção para o papel de Fernando Diniz. Mudanças, ao longo da partida, podem ajudar o desempenho do cruzmaltino dentro de campo. Contudo, elas correm o risco de não terem efeito durante os 90 minutos.

Diante deste cenário, o vidente apontou que o Botafogo deve vencer a partida dentro dos 90 minutos. Ele chamou atenção para o papel da torcida do Glorioso na busca pela classificação e previu uma grande festa no Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

➡️ Clássico entre Botafogo e Vasco deve bater recorde de público do Nilton Santos em 2025

Botafogo x Vasco

Após um empate no primeiro confronto, as equipes de Davide Ancelotti e Fernando Diniz entram em campo precisando de uma vitória para avançar na Copa do Brasil. O segundo confronto dos times, pelas quartas de final da Copa do Brasil acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Botafogo comemora gol diante do Bragantino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Vidente Luiz Filho previu vitória do Botafogo diante do Vasco, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias