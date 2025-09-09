Vidente aponta favorito para Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam pelas quartas de final do torneio nacional
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Vasco se enfrentam, nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, previu uma classificação do Glorioso.
‘Deixamos um legado’, afirma capitã do título do Botafogo no Brasileirão Feminino Sub-20
Futebol Feminino
Clássico entre Botafogo e Vasco deve bater recorde de público do Nilton Santos em 2025
Futebol Nacional
Presidente do Botafogo Associativo comenta sobre clássico com o Vasco e momento da SAF
Botafogo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Ao realizar uma análise do confronto, o tarólogo revelou que o Botafogo irá vencer a partida durante os 90 minutos, e com isso, alcançar a classificação. Vale destacar, que o primeiro jogo entre as equipes terminado em um empate por 1 a 1, em São Januário.
De acordo com as cartas, o Glorioso irá dominar o confronto com bastante intensidade e consciência do que será necessário para vencer. Por outro lado, o Vasco terá que dar a volta por cima para tentar surpreender o adversário.
Luiz Filho chamou atenção para o papel de Fernando Diniz. Mudanças, ao longo da partida, podem ajudar o desempenho do cruzmaltino dentro de campo. Contudo, elas correm o risco de não terem efeito durante os 90 minutos.
Diante deste cenário, o vidente apontou que o Botafogo deve vencer a partida dentro dos 90 minutos. Ele chamou atenção para o papel da torcida do Glorioso na busca pela classificação e previu uma grande festa no Estádio Nilton Santos.
➡️ Clássico entre Botafogo e Vasco deve bater recorde de público do Nilton Santos em 2025
Botafogo x Vasco
Após um empate no primeiro confronto, as equipes de Davide Ancelotti e Fernando Diniz entram em campo precisando de uma vitória para avançar na Copa do Brasil. O segundo confronto dos times, pelas quartas de final da Copa do Brasil acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias