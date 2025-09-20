Ex-Flamengo, o meio-campista Gerson virou assunto nos últimos dias por não ser relacionado há quatro jogos pelo Zenit. O volante, contratado por R$ 156 milhões pelo Zenit junto ao Flamengo, tem tido um começo bem complicado.

continua após a publicidade

Diferente do protagonismo que assumia no Flamengo, Gerson soma somente seis partidas no clube russo, com uma média de 56 minutos em campo e sem participações em gols.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja as reações sobre Gerson

O Zenit pagou à vista a multa de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para selar a saída de Gerson do Flamengo após o Mundial de Clubes. O Coringa fechou o contrato com a equipe de São Petersburgo até o meio de 2030.

continua após a publicidade

Filipe Luís tem boa notícia para duelo contra o Vasco

O Clássico dos Milhões está marcado para domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. Apesar do compromisso decisivo na Argentina pela semifinal do torneio continental, a tendência é que o técnico mande força máxima a campo.

Desta forma, a provável escalação do Flamengo para encarar o Vasco tem: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz (Saúl) e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

continua após a publicidade

O Flamengo lidera o Brasileirão com 50 pontos, três a mais que o Cruzeiro e quatro à frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos.