menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ex-Flamengo, Gerson vira destaque negativo na web: ‘Passo longe’

Jogador chega ao quarto jogo sem ser relacionado

Gerson no banco do zenit
imagem cameraGerson ficou de fora da lista de relacionados nos últimos quatro jogos do Zenit (Foto: Reprodução)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
20:42
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-Flamengo, o meio-campista Gerson virou assunto nos últimos dias por não ser relacionado há quatro jogos pelo Zenit. O volante, contratado por R$ 156 milhões pelo Zenit junto ao Flamengo, tem tido um começo bem complicado.

continua após a publicidade

Diferente do protagonismo que assumia no Flamengo, Gerson soma somente seis partidas no clube russo, com uma média de 56 minutos em campo e sem participações em gols.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja as reações sobre Gerson

O Zenit pagou à vista a multa de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para selar a saída de Gerson do Flamengo após o Mundial de Clubes. O Coringa fechou o contrato com a equipe de São Petersburgo até o meio de 2030.

continua após a publicidade

Filipe Luís tem boa notícia para duelo contra o Vasco

O Clássico dos Milhões está marcado para domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. Apesar do compromisso decisivo na Argentina pela semifinal do torneio continental, a tendência é que o técnico mande força máxima a campo.

Desta forma, a provável escalação do Flamengo para encarar o Vasco tem: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz (Saúl) e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

continua após a publicidade

O Flamengo lidera o Brasileirão com 50 pontos, três a mais que o Cruzeiro e quatro à frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias