Saiba quando e em qual programa será a estreia de Denílson na Globo

A estreia de Denílson na Globo já tem data para acontecer. O ex-jogador, anunciado no começo de janeiro como um dos integrantes do novo programa do Sportv nas noites de domingo, previsto para começar ainda neste primeiro trimestre, já poderá ser visto a partir da semana que vem na programação.

Na próxima quarta-feira (12), ele participa da bancada do 'Seleção Sportv'. Dois dias depois, estará ao lado de Fred Bruno na edição paulista do 'Globo Esporte', onde fará uma aparição por semana.

Além dos programas, o ex-jogador também assumirá a tarefa de cobrir os jogos da Seleção Brasileira. Para substituir Denílson, a Band tentou a contratação do ex-atacante Paulo Nunes, comentarista da Globo, e do ex-volante Vampeta, que atua na Jovem Pan. Ambos recusaram as propostas.

Carreira de Denílson como comentarista

Após pendurar as chuteiras, Denílson começou a carreira como comentarista na Band, durante a Copa do Mundo de 2010. Após se destacar na função, o ex-jogador foi escalado para o "Jogo Aberto" ao lado da jornalista Renata Fan. A dupla colecionou fãs por conta do carisma ao abordar notícias esportivas.

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "Sportv" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos do canal.