Lédio aponta erro capital da arbitragem contra gigante na rodada do Brasileirão

Internacional e Botafogo estão se enfrentando pela 27° rodada do Brasileirão, neste sábado (4), e o comentarista Lédio Carmona apontou um erro capital da arbitragem. Até aqui, o Colorado vence por 1 a 0 com gol de Alan Patrick.

continua após a publicidade

Aos 29 do primeiro tempo, Mercado e Arthur Cabral se enroscam na área, e o jogador do Botafogo foi ao solo. O árbitro Flávio Rodrigues de Sousa mandou seguir, e o VAR também não chamou para revisão. Na transmissão Lédio Carmona discordou da decisão.

➡️Falha de jogador em Internacional x Botafogo causa revolta: ‘Bizarro’

- Abraçou, né? É um abraço, não tem jeito. A imagem é clara. Não quis olhar, o VAR não chamou, mas foi pênalti - disse Lédio Carmona na transmissão do Brasileirão.

continua após a publicidade

- E ele (Mercado) realmente abraça o Arthur Cabral e impede que o Arthur Cabral consiga chegar na bola - comentou Ramon Motta.

Lédio carmona apontou erro capital da arbitragem no Brasileirão (Foto: Reprodução)

Veja o lance polêmico pelo Brasileirão

Escalações das equipes

Internacional x Botafogo estão se enfrentando pela 27° rodada do Brasileirão neste sábado (4). O jogo é importante para os dois clubes, apesar dos momentos distintos na competição. O Glorioso quer se manter no G-4, e o Colorado quer se afastar de vez do Z4.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Davide Ancelotti definiu assim o time para Internacional x Botafogo pelo Brasileirão: Léo Linck, Vitinho, Gabriel, Alexander Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.

continua após a publicidade

Já Ramon Diaz definiu assim o Colorado para Internacional x Botafogo: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

Até aqui, o Colorado vai levando a melhor no Brasileirão com gol de seu camisa 10, Alan Patrick, depois de falha feia de Léo Linck. O gramado pesado complica o andamento do jogo, mas as duas equipes estão conseguindo criar chances.