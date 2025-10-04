Jornalista analisa reação de Endrick no jogo do Real Madrid e cita Vitor Roque

A pouca utilização do jovem Endrick, uma das grandes joias do futebol brasileiro e do Palmeiras, no Real Madrid, voltou a ser um assunto. Desta vez, na vitória contra o Villareal, a cara "de poucos amigos" do brasileiro no banco de reservas rendeu até uma comparação com Vitor Roque.

Atualmente desfilando no Palmeiras, equipe que formou Endrick, Vitor Roque não teve uma passagem de muito destaque na Europa, mas está se destacando no cenário Sul-Americano.

- A transmissão começa a repercutir o que falávamos do Endrick, nem para o aquecimento ele foi - disse o narrador Vinicius Moura.

- Dá para ver na cara dele a situação, né? É uma situação difícil de acompanhar e dizer exatamente o que vai acontecer. O Vitor Roque foi para a Espanha e voltou... - comentou Calçade.

Endrick novamente não sai do banco no jogo do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Real Madrid x Vilarreal

⚽Relato completo por João Brandão

Vini Jr brilhou e o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1, neste sábado (4), pela La Liga. O camisa sete foi o autor dos dois gols da equipe merengue marcados no segundo tempo, enquanto Mikautadze descontou para os visitantes. Mbappé deu números finais ao duelo.

Vitor Roque em alta no Palmeiras

Juntos, Vitor Roque e Flaco López têm nada menos que 18 gols nos últimos 12 jogos do Palmeiras. Eles são a prova viva de que o time de Abel Ferreira vai brigar fortemente pelos dois campeonatos que disputa: Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Neste domingo (5), às 16h (de Brasília), São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o dérbi, Abel Ferreira deve contar com sua força total.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.