Recentemente envolvidos em embates nas redes sociais, Rivaldo voltou a falar sobre Neymar. O pentacampeão do mundo revelou estar feliz com a volta do camisa 10, considera a volta ao Brasil como algo positivo, mas deixou alguns alertas ligados em relação a seus adversários.

Ele fez a escolha certa, pensando no futuro dele, pensando na Copa do Mundo, foi um grande acerto na minha opinião. Rivaldo, sobre Neymar

Apesar de entusiasmado pelo retorno do atacante, Rivaldo avalia que ele não vai encontrar facilidade nas partidas pelo Santos.

- Vejo que ele não vai ter moleza dentro de campo, porque agora todo mundo quer marcar o Neymar, chegar duro e roubar a bola dele, então ele vai ter esse desafio em todos os jogos. Ele tem classe e futebol para sair de qualquer marcador e as primeiras impressões foram boas, mesmo sem marcar gols que é algo que todo mundo espera. Ele teve atuações dentro da média considerando o tempo sem jogar, mas a tendência é melhorar bastante, porque um jogador da qualidade dele, com o físico 100%, vai fazer a diferença dentro do Santos - argumentou Rivaldo sobre Neymar.

O craque que fez história no Santos antes de brilhar na Europa, decidiu voltar ao Brasil após uma passagem pelo Al Hilal, para reforçar a equipe que o revelou.

- Eu fiquei muito feliz por ele ter voltado para o Brasil e indo para um clube que ele sempre gostou e onde tudo começou para ele. A gente sabe que ele vai ter um carinho especial e isso faz parte do que ele estava precisando, além de ter mais minutos em campo, ele também vai voltar a sentir a importância dele para o futebol. Com certeza isso deve empolgar demais o Neymar - iniciou Rivaldo.

Contrato de Neymar no Santos

Neymar rescindiu seu contrato com o Al Hilal para acertar com a equipe da Baixada Santista com um vínculo de cinco meses. No período, o Santos fará 24 partidas do Campeonato Paulista, Brasileiro e da Copa do Brasil. À Betfair, Rivaldo disse que vai torcer pelo atual camisa 10 da Seleção Brasileira.

- Torço muito por ele, e para que tudo dê certo. Ele está no clube de coração e lá ele vai ter tudo que precisa para cuidar do seu físico, para recuperar o ritmo de jogo, que ele sabe que tem, e ele sabe que pode fazer algo grande para o Santos e para o Brasil na próxima Copa do Mundo - avalia Rivaldo.

Ainda há mercado na Europa?

Falando sobre um possível retorno ao futebol europeu após cumprir os cinco meses de contrato com o Santos, Rivaldo vê que o atleta ainda tem condições para jogar em clubes grandes no velho continente.

- Vejo que ele ainda tem muito futebol para jogar em qualquer grande da Europa e acho que na cabeça dele ele sabe disso, que ele tem condições de jogar em alto nível lá e ser o Neymar que todo mundo conhece - concluiu.

Primeiras partidas pelo Santos

Neymar atuou por cerca de 180 minutos desde sua volta ao Santos. O atleta, que volta de lesão grave no joelho esquerdo, estreou pelo clube da Vila Belmiro no empate em 1 a 1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto.