Ruy Carlos Ostermann, autor do livro do penta, morre aos 90 anos

O jornalista e autor do livro do pentacampeonato da Seleção Brasileira Ruy Carlos Ostermann morreu, aos 90 anos, em decorrência de complicações causadas por pneumonia. A família confirmou a morte, nesta sexta-feira (27), às 21h25, em Porto Alegre.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Natural de São Leopoldo, região Metropolitana de Porto Alegre, Ruy Carlos Ostermann recebeu o Título Honorífico de Cidadão de Porto Alegre pelos seus feitos na comunicação, principalmente em suas passagens pela Rádio Gaúcha e Rádio Guaíba.

Na política, Ostermann foi deputado estadual duas vezes (1982 e 1986) e secretário de ciência e tecnologia e de educação do Rio Grande do Sul.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Botafogo e Palmeiras direto dos EUA

Grêmio e Internacional prestam homenagens

Grêmio

O Grêmio lamenta profundamente o falecimento do jornalista Ruy Carlos Ostermann. Um dos maiores nomes da história da imprensa esportiva brasileira, e dono de um estilo único, Ruy contou as glórias do nosso esporte com competência e elegância. Nos solidarizamos com a família e amigos neste momento de profunda dor. Vai em paz, Professor!

Internacional

"O Rio Grande do Sul se despede de um dos maiores comunicadores de sua história. Faleceu nesta sexta-feira, aos 90 anos, Ruy Carlos Ostermann, jornalista e cronista de brilhante trajetória na imprensa gaúcha. O Professor cobriu 13 Copas do Mundo, e também escreveu o livro “Meu Coração é Vermelho”, que conta a história do Clube do Povo no século XX. Neste momento de dor, toda nossa solidariedade à família e amigos. Vá em paz, professor! 🙏"