Rumores de interesse do Palmeiras em jogador do Grêmio divide opiniões na web

Ativo no mercado em busca de reforços, o Palmeiras pode ter um novo nome em mente para a janela de transferências. Nesta terça-feira (2) surgiu os rumores de um possível interesse da diretoria alviverde no meia Villasanti, do Grêmio. Torcedores do clube avaliaram o atleta e o debate foi marcado por divisão de opiniões.

De acordo com a apuração do página "Portal do Gremista", o empresário de Villasanti tem o interesse de colocá-lo no Palmeiras. A relação do atleta nos bastidores do clube de Porto Alegre estaria desgastada. Os possíveis valores da negociação podem chegar à R$ 15 milhões, preço estipulado pela diretoria tricolor.

A especulação levou a torcida do Palmeiras ao debate sobre a possível chegada do meia-campista. O nome do atleta não foi uma unanimidade e dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns palmeirenses se posicionaram à favor da contratação, mas outros não concordaram com a investida. Veja abaixo a repercussão:

Posicionamento do Palmeiras no mercado

Até o momento, a diretoria do alviverde busca trazer de três a cinco nomes novos para reforçar o elenco para a temporada de 2025. As recentes contratações do clube foram Paulinho e Facundo Torres. No setor de meio de campo, a única proposta confirmada pelo Alviverde foi a de Andreas Pereira, atualmente no Fulham, da Inglaterra.

Vale destacar, que o nome de Villasanti pode ser uma opção para o clube paulista no mercado nacional. A contratação de um homem para o setor de meio de campo foi um dos pedidos do treinador Abel Ferreira para a próxima temporada.

