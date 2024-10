Hamilton pilotará McLaren de Senna em homenagem no GP de São Paulo

Lewis Hamilton é o piloto escolhido para pilotar a McLaren de Ayrton Senna na homenagem que será realizada no GP de São Paulo. A ação, chamada de “Senna Sempre”, está agendada para as 17h de sábado (2), quando as atividades oficiais de pista tiverem acabado. O carro escolhido para o tributo é a McLaren MP4/5B, com a qual Senna conquistou seu segundo título na temporada de 1990 da Fórmula 1. A informação foi divulgada pela Band.

Lewis Hamilton é heptacampeão da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

O veículo da homenagem, inclusive, foi destaque na programação desta terça-feira (29) no Autódromo de Interlagos, na reta final da montagem do Grande Prêmio de São Paulo de 2024.

Hamilton é fã declarado de Senna

Hamilton sempre deixou clara a idolatria e a identificação que tem com Ayrton Senna. O britânico, que possui até cidadania honorária brasileira, já guiou a McLaren de 1988 do tricampeão quando ainda era piloto da escuderia britânica.

Além de Hamilton, quem também homenageou Ayrton no aniversário de 30 anos de morte do brasileiro foi Sebastian Vettel, que guiou a McLaren de 1993 no GP da Emilia Romagna, em Imola.