Fórmula 1: Polícia prepara operação especial para o GP de Interlagos

O Grande Prêmio de Interlagos terá um esquema especial de policiamento neste fim de semana. De acordo com a Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo, a polícia terá um reforço do efetivo com profissionais fluentes em outras línguas.

As equipes terão Base Móvel da Delegacia de Atendimento ao Turista na entrada do local (Deatur), com patrulhamento dentro e fora do autódromo. O planejamento foi montado há mais de um mês, com início de trabalho na última segunda-feira (28).

Também haverá a utilização de drones em conjunto com o Centro Regional de Controle de Espaço Aéreo. Imagens captadas pelas câmeras no autódromo serão compartilhadas com as autoridades. Uma base da Deatur estará instalada no portão sete do local.

O GP de São Paulo ocorre entre os dias 1 e 3 de novembro. Max Verstappen, da Red Bull Racing, lidera o ranking de pilotos, com 362 pontos, seguido por Lando Norris, da McLaren, com 315. Charles LeClerc, da Ferrari, completa o top-3, com 291 pontos.