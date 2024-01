Após a notícia do falecimento de Zagallo nesta sexta-feira (5), diversas personalidades do esporte prestaram homenagens ao "Velho Lobo". O tetracampeão do mundo Ronaldo foi um deles. Fenômeno trabalhou com o Zagallo na Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 1994 e 1998. Confira a nota do artilheiro: