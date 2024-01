Mário Jorge Lobo Zagallo faleceu aos 92 anos, na noite desta sexta-feira (5). Ídolo da Seleção Brasileira e de clubes do futebol carioca, o "Velho Lobo" deixou um grande legado de histórias, vivências e paixão pelo esporte. Veja vídeo com 13 momentos marcantes da longa carreira do eterno Zagallo.