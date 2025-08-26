Ronaldo Nazário falou sobre as contratações de impacto do Flamengo para a sequência da temporada. O clube investiu R$ 277 milhões em reforços internacionais, incluindo as chegadas de Samuel Lino, Emerson Royal e outros estrangeiros.

A chegada de Samuel Lino se tornou a contratação mais cara da história do clube. Foram pagos R$ 143 milhões ao Atlético de Madrid, além de um salário de padrão europeu para o jogador de 26 anos, que se destacou no São Bernardo em 2019.

O Fenômeno avaliou a contratação do atacante, que marcou dois gols na goleada do Flamengo sobre o Vitória, destacando o equilíbrio financeiro do clube, capaz de disputar reforços com equipes europeias.

— A contratação do Lino mostra que o Flamengo possui uma boa saúde financeira, reflexo de boas gestões e vendas que se revertem positivamente ao clube. Ele é um jogador jovem ainda, poderia ir para vários outros clubes europeus ao sair do Atlético de Madrid, mas preferiu fechar com o Flamengo e vai trazer uma bagagem boa a nível internacional. Com certeza, vai fazer muita diferença na busca pelos títulos da Libertadores e do Brasileiro — disse Ronaldo à Betfair.

Ronaldo também comentou outra aquisição do Flamengo: a compra de Emerson Royal junto ao Milan, por R$ 58 milhões.

— Emerson Royal é outro exemplo de jogador que teria chances de permanecer na Europa, mas escolheu jogar no Brasil. E pode ser muito bom para ele, que já foi convocado para a Seleção Brasileira e esteve na última Copa América, estar próximo dos olhos do Ancelotti numa posição super importante ao Brasil, que é a lateral-direita — finaliza Ronaldo.

Samuel Lino se destacou contra o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Samuel Lino destaque contra o Vitória

O Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 na última segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Samuel Lino, que esteve na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, mostrou que a ausência na lista principal não afetou seu desempenho. O atacante marcou dois gols e deu três assistências, duas para Pedro e uma para Arrascaeta, participando diretamente de cinco dos oito tentos da equipe carioca.