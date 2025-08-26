Flamengo provoca Vitória após goleada: ‘Chamaram e ele veio’

O Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0, na última segudna-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o perfil oficial do clube carioca nas redes sociais realizou uma publicação em provocação ao adversário.

Em um vídeo de 13 segundos, o Rubro-Negro compartilhou imagens de jogadores do Flamengo cantando uma música viral da torcida do Vitória. A "chama a Samu", como ficou popularmente conhecida, foi adaptada para "chama o Samu", em referência ao atacante Samuel Lino, destaque da vitória do clube.

Em campo, o camisa 16 marcou dois gols e deu três assistências. Na legenda do vídeo, o perfil do Rubro-Negro legendou: "Chamaram o Samu? Ele veio!". Veja abaixo:

Como foi a goleada do Flamengo?

📝 Texto: Lucas Bayer

O início do confronto no Maracanã contou com uma intensidade incrível do Flamengo, que aos quatro minutos de jogo já estava vencendo por 2 a 0. Quem abriu o placar foi Samuel Lino, que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negro. Logo após a saída de bola do Vitória, com os flamenguistas ainda comemorando o tento na arquibancada, Pedro, com extrema categoria, aumentou o marcador. Na saída do goleiro Lucas Arcanjo, o camisa 9, de volta ao time titular, deu um toquinho de cobertura.

Mas não parou por aí. Arrascaeta, que deu assistência para os gols de Samuel Lino e Pedro, aumentou o marcador aos 34'. O camisa 10, participou da jogada desde o início do jogo, acertou um chutaço com a perna esquerda, sem chance para o goleiro.

A partir daí, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas seguiu com o domínio da bola. Do estádio, a impressão dos torcedores é que o time carioca poderia ter ido ao intervalo com uma diferença ainda maior no placar.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo balançou a rede do Vitória duas vezes em menos de cinco minutos, e mais uma vez com a dupla Pedro e Samuel Lino. Com muita festa da torcida no Maracanã, que pedia mais um gol, Luiz Araújo marcou o sexto gol.

A atuação brilhante do Flamengo foi coroada com um hat-trick de Pedro. No sétimo gol rubro-negro, o camisa 9 deu um elástico em Lucas Halter antes de finalizar, em um gol de placa.

Teve mais! Bruno Henrique, de pênalti, marcou o oitavo gol da vitória. Aliás, o fator interessante é que Pedro, batedor oficial do Flamengo, deu a bola para o companheiro bater.