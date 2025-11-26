menu hamburguer
Fora de Campo

Vitória do Fortaleza agita torcedores na briga contra o rebaixamento: 'Pressão'

Tricolor venceu o RB Bragantino nesta quarta-feira (26)

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
21:21
O Fortaleza venceu o RB Bragantino, nesta quarta-feira (26), fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe do técnico Martín Palermo somou 37 pontos e encurtou a desvantagem para o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em três pontos.

Nas redes sociais, torcedores do clube rubro-negro, Santos, Internacional, Ceará e Vasco repercutiram o resultado do Fortaleza. A disputa para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro promete ir até a última rodada. Veja a repercussão abaixo:

Fortaleza supera o RB Bragantino fora de casa

RB Bragantino e Fortaleza fizeram um 1º tempo de poucas chances nesta quarta-feira. Os mandantes tentavam vaga em um eventual G8, enquanto que os visitantes queriam pontuar na briga contra o rebaixamento.

A melhor chance da etapa veio com Gustavo Neves, que finalizou após boa troca de passes e viu Brenno fazer grande defesa. Adotando uma postura mais reativa, o Fortaleza não conseguiu encaixar contra-ataques com qualidade.

A partida seguiu com diversos passes errados. Nos últimos minutos, Lucas Barbosa recebeu cruzamento e cabeceou por cima da meta tricolor. Assim, os clubes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

O 2º tempo se iniciou com maior pressão dos paulistas. Eduardo Sasha teve grande chance de abrir o marcador, mas desperdiçou. O ataque, no entanto, já estava impedido. Na sequência, Jhon Jhon recebeu livre na área e bateu para fora.

A resposta do Tricolor veio com Breno Lopes, que recebeu na entrada da área e mandou ao lado do gol. Depois de alguns minutos menos criativos, os visitantes abriram o placar. Pochettino encontrou Crispim, que chutou. A bola desviou em Bareiro no meio do caminho e foi para o fundo das redes.

Mancuso arriscou chute do meio-campo e Cleiton defendeu. O Bragantino teve grande chance após corte errado de Brenno, mas o goleiro se recuperou e salvou o cabeceio de Gustavo. Com isso, o Tricolor venceu por 1 a 0 e conseguiu um importante resultado na briga contra o rebaixamento.

