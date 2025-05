Ronaldinho Gaúcho viaja à Europa para presenciar evento especial

Ronaldinho Gaúcho está a detalhes de se tornar oficialmente avô. João Mendes, filho do ex-jogador, e Giovanna Buscacio esperam a chegada de Teresa. O parto da criança está marcado para os próximos dias e as famílias dos novos papais se encontram em Barcelona, na Espanha, para presenciarem o momento.

O craque da Seleção Brasileira chegou a cidade espanhola recentemente. Nas redes sociais, ele chegou a registrar momentos de passeio pelas ruas de Barcelona. Além dele, Janaína Mendes, ex-mulher de Ronaldinho Gaúcho e antiga bailarina do Fastão, já mora na região e também está presente ao lado da família para o momento especial.

Do mesmo modo, os parentes de Giovanna Buscacio também estão em Barcelona. Adriana, mãe da jovem de 24 anos, se encontra ao lado dela para os momentos finais antes do parto. Vale destacar, que Giullia Buscacio, atriz global e irmã da influenciadora, ainda não se encontra na Espanha por motivos profissionais.

Carreira do filho de Ronaldinho Gaúcho

Assim como o pai, João Mendes busca uma carreira de sucesso no futebol. Aos 20 anos, o jovem teve passagem recente pelas categorias de base do Barcelona, clube que consagrou o pai. Em agosto do ano passado, ele foi transferido para o Burnley, da Inglatera.

Atualmente, o novo papai mora em Londres ao lado de Giovanna Buscacio, onde defende o clube da segunda divisão do campeonato inglês. Contudo, o casal optou por realizar o parto de Teresa em Barcelona, onde moraram nos últimos anos.

