Ronaldinho Gaúcho vai liderar bloco de carnaval em 2025; confira

Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador de futebol, participará do Carnaval de Salvador em 2025. Ele irá lider o Bloco do Bruxo, no circuito Barra-Ondina. A presença do atleta foi confirmada para os dias 1 e 3 de março no evento que promete uma mistura de ritmos para animar os foliões.

O Bloco do Bruxo, parte do Broder Loopi, contará com apresentações de Tierry e o Pagode das Antigas, além de artistas como Alisson Max, Chininha, Lu Costa e Bambam. Os abadás para o evento estão disponíveis por R$ 250, com previsão de esgotamento rápido devido à popularidade de Ronaldinho e dos artistas convidados.

A participação do Bruxo no Carnaval de Salvador não é apenas uma demonstração de seu amor pela festa, mas também uma oportunidade para os fãs interagirem com o ídolo de uma maneira diferente. Ele estará disponível para os foliões tirarem fotos e curtirem o momento festivo ao lado do ídolo.

Carnaval de Salvador

O Carnaval de Salvador é reconhecido mundialmente, atraindo milhares de turistas nacionais e internacionais a cada ano. A inclusão do Bloco do Bruxo na programação deste ano adiciona um elemento de surpresa e novidade, reforçando a natureza dinâmica e inclusiva do Carnaval baiano.