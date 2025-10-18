Nesta sexta-feira (17), o Brasil parou para ver a revelação do assassino de Odete Roitman, principal vilã da novela das 21h, na TV Globo. Contudo, quem levou a sério a previsão do Bruxo - Ronaldinho Gaúcho - já sabia o final da novela. Odete Roitman não estava morta!

Em encontro com a atriz Debora Bloch, intérprete da personagem Odete Roitman, na novela "Vale Tudo", o ex-jogador já havia antecipado sua previsão sobre o fim da vilã.

Quem matou Odete Roitman?

No remake da novela "Vale Tudo", exibido em 2025, o mistério central envolve a suposta morte da personagem, interpretada por Débora Bloch.

No capítulo final, exibido em 17 de outubro de 2025, revela-se que a morte de Odete foi falsa e ela reaparece viva, confirmando a "previsão" humorística do ex-jogador, o que viralizou nas redes como um spoiler acidental ou intuição certeira.

Odete Roitmann é a vilã e protagonista de Vale Tudo, novela das 21h na Globo (Foto: Divulgação)

Ronaldinho Gaúcho, o rei dos rolês aleatórios

A publicação reforçou a fama de Ronaldinho na internet como "o rei rolês aleatórios". Esta característica inclusive motivou sua contratação pela Globo para participar da cobertura da próxima Copa do Mundo, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

O ex-jogador é conhecido por suas participações inusitadas em diversos contextos, como sua presença no programa turco "No Limite", onde participou de uma partida de futebol de areia, e também quando teve aulas sobre como fazer charutos na China.