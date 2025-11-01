Rômulo Mendonça opina sobre função de Gui Santos na NBA: 'Trabalhador'

Gui Santos, do Golden State Warriors, será o único representante do Brasil dentro das quadras da NBA nesta temporada. Diante do cenário, o Lance! perguntou para o narrador Rômulo Mendonça, da Amazon Prime, o futuro e a importância do jogador para a equipe de São Francisco, Califórnia.

Para o comunicador, o brasileiro não ocupa um lugar de estrela. Apesar disso, Rômulo destacou que Gui Santos tem um função estabelecida, e de muito respeito, dentro do Golden State Warriors.

- O Gui Santos, até brinco e ele me confessou que gostou, é trabalho. O Gui trabalhador. Ele não é uma estrela. De criar vídeos de melhores momentos, highlights, dele. Não, mas isso é bobagem. O importante é que quando ele está em quadra, ele tem impacto - iniciou o narrador, antes de completar.

- Está em um time que vai brigar por título, que tem o melhor arremessador da história. Ele tem a posição dele bem definida. O Gui também já conquistou o respeito do Steve Kerr, técnico do Golden State. Não é estrela, mas é muito útil dentro da equipe. Ele merece esse espaço - concluiu.

Gui Santos na atual temporada da NBA

Até o momento, o Golden State Warriors já disputou cinco jogos da atual temporada da NBA. Foram, ao todo quatro vitórias e uma derrota. Dos jogos, Gui Santos só não atuou em um jogo. Na vitória sobre o Denver Nuggets.

Nos outros compromissos, o brasileiro teve poucos minutos em quadra. A participação de mais destaque aconteceu contra o Portland Trail Blazzers, onde teve dez minutos de participação na partida, tendo somado três pontos, um rebote e uma assistência.