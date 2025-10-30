Duas cestas no apito final? Assista aos lances de destaque de quarta na NBA
Noite teve ainda toco em tentativa de enterrada e lesão preocupante
- Matéria
- Mais Notícias
Quem não acredita naquela famosa frase "só termina quando acaba" não ficou para assistir os dois primeiros buzzers da temporada 2025/26 na NBA. Os Los Angeles Lakers e os Memphis Grizzlies viram seus astros cravarem a vitória no segundo final. Confira com o Lance! esses e outros destaques desta quarta-feira cheia de emoção.
Luka Doncic sofre com lesão e vira desfalque do Lakers na NBA; entenda
Mais Esportes
Tiago Splitter estreia com vitória categórica sobre Warriors de Stephen Curry
Mais Esportes
NBA: Brasileiro de 2,15m pode ser o primeiro do país a jogar pelo Knicks
Mais Esportes
➡️ Luka Doncic sofre com lesão e vira desfalque do Lakers na NBA; entenda
Até o segundo final
Os últimos jogos da rodada na NBA foram marcados pelo intenso duelo em quadra e o apertado resultado no placar. Pela primeira vez na temporada, Austin Reaves cravou a virada e a vitória para o Lakers com um "buzzer beater" – cesta no apitar do cronômetro.
A emoção do apito final, apesar de não ser tão comum, voltou a se repetir poucos minutos depois em Phoenix. Dessa vez, Ja Morant acertou a bola da área pintada para fechar a noite com mais um buzzer beater, o que deu a vitória para o Grizzlies.
Que toco foi esse!?
E esse lance de defesa e ataque rápido do Detroit Pistons? O espaço parecia livre para Jalen Suggs que planejou faturar mais dois pontos com uma forte enterrada, o que foi interrompido por um bloqueio sinistro de Cade Cunningham. O armador, então, acelerou o passe para Duncan Robinson converter do perímetro.
Notícia ruim para o Hawks
Ainda no primeiro quarto, o Atlanta Hawks sofreu com um desfalque de peso em seu elenco após a lesão de Trae Young. O armador estava na defesa quando Mo Gueye, companheiro de equipe, caiu sobre sua perna ao ser empurrado. Assista ao lance:
Atuações de MVP
Nikola Jokic foi finalista da briga pelo MVP na última temporada e parece que estará na disputa em mais um ano. Com o elenco do Nuggets afiado, assiste lances de destaque dele e da equipe na vitória contra New Orleans Pelicans
Além do astro sérvio, outro MVP esteve em destaque nesta quarta-feira (29). No Canadá, Kevin Durant brilhou em quadra, mais uma vez, e garantiu a vitória do Houston Rockets sobre o Toronto Raptors.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Confira os resultados completos de quarta (29)
Toronto Raptors 121 x 139 Houston Rockets
Detroit Pistons 135 x 116 Orlando Magic
Boston Celtics 125 x 105 Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets 112 x 117 Atlanta Hawks
Chicago Bulls 126 x 113 Sacramento Kings
Dallas Mavericks 107 x 105 Indiana Pacers
Utah Jazz 134 x 136 Portland Trail Blazers
Denver Nuggets 122 x 88 New Orleans Pelicans
Minnesota Timberwolves 115 x 116 Los Angeles Lakers
Phoenix Suns 113 x 114 Memphis Grizzlies
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias