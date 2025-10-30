Quem não acredita naquela famosa frase "só termina quando acaba" não ficou para assistir os dois primeiros buzzers da temporada 2025/26 na NBA. Os Los Angeles Lakers e os Memphis Grizzlies viram seus astros cravarem a vitória no segundo final. Confira com o Lance! esses e outros destaques desta quarta-feira cheia de emoção.

Até o segundo final

Os últimos jogos da rodada na NBA foram marcados pelo intenso duelo em quadra e o apertado resultado no placar. Pela primeira vez na temporada, Austin Reaves cravou a virada e a vitória para o Lakers com um "buzzer beater" – cesta no apitar do cronômetro.

A emoção do apito final, apesar de não ser tão comum, voltou a se repetir poucos minutos depois em Phoenix. Dessa vez, Ja Morant acertou a bola da área pintada para fechar a noite com mais um buzzer beater, o que deu a vitória para o Grizzlies.

Que toco foi esse!?

E esse lance de defesa e ataque rápido do Detroit Pistons? O espaço parecia livre para Jalen Suggs que planejou faturar mais dois pontos com uma forte enterrada, o que foi interrompido por um bloqueio sinistro de Cade Cunningham. O armador, então, acelerou o passe para Duncan Robinson converter do perímetro.

Notícia ruim para o Hawks

Ainda no primeiro quarto, o Atlanta Hawks sofreu com um desfalque de peso em seu elenco após a lesão de Trae Young. O armador estava na defesa quando Mo Gueye, companheiro de equipe, caiu sobre sua perna ao ser empurrado. Assista ao lance:

Atuações de MVP

Nikola Jokic foi finalista da briga pelo MVP na última temporada e parece que estará na disputa em mais um ano. Com o elenco do Nuggets afiado, assiste lances de destaque dele e da equipe na vitória contra New Orleans Pelicans

Além do astro sérvio, outro MVP esteve em destaque nesta quarta-feira (29). No Canadá, Kevin Durant brilhou em quadra, mais uma vez, e garantiu a vitória do Houston Rockets sobre o Toronto Raptors.

Confira os resultados completos de quarta (29)

Toronto Raptors 121 x 139 Houston Rockets

Detroit Pistons 135 x 116 Orlando Magic

Boston Celtics 125 x 105 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 112 x 117 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 126 x 113 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 107 x 105 Indiana Pacers

Utah Jazz 134 x 136 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 122 x 88 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 115 x 116 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 113 x 114 Memphis Grizzlies