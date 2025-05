Romário revela time do coração: ‘Desde garotinho’

Ídolo da seleção brasileira e campeão mundial em 1994, Romário revelou em entrevista à ESPN que seu time do coração na Europa é o Barcelona. A declaração foi feita na véspera do clássico contra o Real Madrid, no qual a equipe comandada por Hansi Flick saiu vitoriosa por 4 a 3. O ex-jogador reforçou a ligação com o clube catalão, onde teve passagem marcante na temporada 1993/94, sendo eleito o melhor jogador do mundo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Romário vestiu a camisa do Barcelona entre 1993 e 1994, sob o comando da lenda holandesa Johan Cruyff, em um dos períodos mais emblemáticos da história do clube. Naquela temporada, foi artilheiro do Campeonato Espanhol com 30 gols e ajudou o time a conquistar o título da La Liga. A admiração pelo clube catalão, segundo ele, permaneceu viva mesmo após o fim da carreira

- Eu já acompanho futebol europeu há muitos anos, principalmente o Barça. Depois da temporada 93/94, passei a ser Barcelona desde garotinho e conheço bastante, sei o que acontece no futebol espanhol, principalmente o Barcelona (...) Como não poderia ser diferente, eu sou Barça. Eu torço pro Barça - revelou Romário.

continua após a publicidade

Como foi Barcelona x Real Madrid

O último capítulo de "El Clásico" em 2024/25 não poderia ser diferente. Barcelona e Real Madrid fizeram um grande confronto em Montjuïc, e o lado catalão da Espanha levou a melhor em virada para 4 a 3, pela 35ª rodada de La Liga. Agora, a equipe de Hansi Flick está mais perto do título, já que abriu sete pontos de vantagem em relação ao rival, com três partidas para o fim.

Mbappé balançou as redes três vezes e quebrou um recorde histórico de jogador com mais gols na temporada de estreia pelo clube. Porém, nem mesmo o hat-trick do craque foi suficiente para evitar a remontada blaugrana, que teve dois gols do brasileiro Raphinha, candidato à Bola de Ouro.

continua após a publicidade

➡️Lance polêmico em Barcelona x Real Madrid causa revolta na web

O Barça pode ser campeão já na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Espanyol no clássico da Catalunha, em jogo que acontece na quinta-feira (15), às 16h30 (de Brasília). Um dia antes, o Real recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, e precisa no mínimo pontuar para manter as chances de título, já que uma derrota automaticamente faz do rival campeão nacional.