Romário cita condição para o Brasil ganhar a Copa e dispara: ‘Geração muito ruim’

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Romário não poupou críticas à atual da equipe comandada por Dorival Jr. Em entrevista ao "Charla Podcast", o ex-atacante afirmou que a geração é ruim e afirmou que o Brasil precisa "jogar para Neymar" para ser campeã da Copa do Mundo de 2026.

- O Brasil está carente de jogador que chegue, vista a camisa da Seleção e decida, resolva o problema. Hoje só tem o Neymar. Temos que torcer para que ele volte logo. Vai ser muito difícil o Brasil ganhar a próxima Copa do Mundo. Se houver alguma possibilidade, é só com o Neymar - começou Romário.

- Em 1994, o Brasil jogou para o Romário, em 70 para o Pelé, antes para o Garrincha, e em 2002 para o Ronaldo. Em 2026, se não jogar para o Neymar, não vai ganhar. Tecnicamente falando, a geração de hoje é muito ruim. A última grande geração do nosso futebol foi a dos Ronaldos. Está muito difícil formar uma geração vencedora - completou.

Durante a conversa, Romário ainda fez elogios ao atacante Pedro, do Flamengo, e afirmou que o centrovante é o melhor do Brasil na posição. Além da Copa do Mundo de 1994, o ex-jogador de 58 anos também conquistou duas Copas América e uma Copa das Confederações pela Seleção Brasileira.