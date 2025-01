Neymar será primeiro convidado no programa do Romário

No dia 16 de janeiro, Romário estreia o programa "De Cara com O Cara" na Romário TV, trazendo ninguém menos que Neymar Jr. como seu primeiro entrevistado. Romário compartilhou em suas redes sociais que o público pode esperar "muita história boa, coisa que você nunca viu e, claro, muita resenha", com a participação especial de Neymar.

O canal promete trazer entrevistas e histórias inéditas do mundo do futebol, começando com uma entrevista com Neymar, o camisa 10 da Seleção Brasileira e jogador do Al-Hilal. O segmento de entrevistas, intitulado De Cara Com O Cara, visa proporcionar ao público conversas informais com personalidades do esporte e outras áreas.



Além de sua incursão no universo digital, Romário mantém um papel ativo no cenário esportivo e político, ocupando uma cadeira no Senado pelo Rio de Janeiro e presidindo o América-RJ.