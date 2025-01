Romário opina sobre candidatura de Ronaldo à presidência e detona CBF

Romário, campeão do mundo pela Seleção e presidente do America-RJ, opinou sobre a candidatura de seu ex-companheiro de amarelinha, Ronaldo Fenômeno, à presidência da CBF. Na última terça-feira (14), em entrevista ao “Charla Podcast”, o ex-jogador afirmou que Ronaldo seria um ótimo gestor, pois já fez excelentes trabalhos em clubes. Além disso, o Baixinho aproveitou para criticar fortemente a entidade máxima do futebol brasileiro, alegando ser contra a instituição.

continua após a publicidade

➡️ Globo e CBF definem artista para show de abertura da Supercopa do Brasil

- A gente conversou uma vez sobre isso e ele está bastante entusiasmado. Ele tem tamanho para isso, como CEO e gestor. Como gestor da SAF do Cruzeiro, ele arrumou a casa. No Valladolid, ele fez o papel dele. Essa vontade do Ronaldo de querer ser presidente da CBF é bastante justa. - disse Romário.

Além disso, o ex-jogador aproveitou o assunto sobre a entidade e soltou o verbo contra a Confederação Brasileira de Futebol. Por outro lado, Romário elogiou o atual presidente, Ednaldo Rodrigues, afirmando que o dirigente fez uma limpa na instituição e que não existe mais “sacanagem” na CBF.

continua após a publicidade

- Eu sempre fui um cara muito contra a instituição CBF, porque lá passaram muito ladrões, corruptos e safados - declarou.

- A CBF hoje é presidida por um cara que eu gosto e que é meu amigo. As sacanagens que tinham na CBF, não tem mais. Ele conseguiu limpar os ratos que ainda existiam. - afirmou o ex-jogador.

Ronaldo Fenômeno durante premiação (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Romário como gestor

Romário foi perguntado também sobre a possibilidade de comandar a CBF. O Baixinho admitiu que já considerou se candidatar ao cargo no passado, mas preferiu seguir como presidente do America.

continua após a publicidade

- Isso chegou a passar pela cabeça muito lá atrás… mas eu cheguei a conclusão que o America tem menos problemas - disse.

Romário assumiu o comando do time carioca em janeiro de 2024, sendo eleito presidente. Recentemente, sua gestão virou alvo de comentários nas redes sociais por proibir chuteiras coloridas na Copa de São Paulo de Futebol Júnior.