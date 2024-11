Mãe de suposta filha de Neymar detona o jogador e Bruna Biancardi: ‘Personagem’

Mãe de suposta filha de Neymar criticou o jogador e namorada Bruna Biancardi (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 20:19 • Rio de Janeiro (RJ)

A húngara Gabriela Gaspar, que alega ter uma filha com Neymar, detonou o jogador e Bruna Biancardi, namorada do craque. Através das redes sociais, a mulher afirma que a influenciadora incentiva uma rivalidade com Amanda Kimberly, mãe de outra filha do atacante. Gabriela também reclamou da negligência do atleta com a suposta filha.

- Neymar banca amigos, namorada, família da namorada e não ajuda a outra filha. Leva a família toda de primeira classe, jatinho particular, enquanto isso, a outra filha não assumida não tem nem passaporte - escreveu Gabriela, que é mãe de Jázmin Zoé, e atualmente mora em Budapeste.

- E ainda falam que eu quero dinheiro, ela (Bruna) criou um personagem de perfeita e vítima, afastou a família do namorado e aproximou a dela. Cortou o cabelo para parecer a ex, fez rinoplastia, ela criou um personagem - completou a húngara, fazendo referência à atriz Bruna Marquezine.

Neymar tem três filhos: Davi Lucca, do namoro com Carol Dantas; Mavie, do relacionamento com Bruna Biancardi; e Helena, fruto do affair com Amanda Kimberly. Segundo Gabriela, o envolvimento com o jogador ocorreu em 2013, na Bolívia, quando o atacante defendia a Seleção Brasileira em jogo.

Neymar no Santos em 2025?

Neymar foi um dos assuntos mais comentados deste domingo (17) por conta da informação do jornalista César Luis Merlo de que o atacante estaria com acerto encaminhado com o Santos. A rescisão do contrato estaria sendo trabalhada com o Al-Hilal, e a ideia é que o anúncio oficial seja feito após o fim da Série B do Brasileirão.

Desabafo de Gabriela Gaspar nas redes sociais (Foto: Reprodução)