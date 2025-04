Com dois gols na vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Grêmio, Arrascaeta ultrapassou Júnior, ídolo rubro-negro, no ranking de artilharia do clube. O uruguaio tem 78 tentos, enquanto o ex-jogador conta com 77. Após a partida em Porto Alegre, o meio-campista celebrou a marca.

- (A marca) fala por si só. (Esses números) mostram o tamanho da importância que ele (Júnior) tem no clube. Eu pessoalmente fico muito feliz por continuar ajudando meus companheiros e entrar na história desse grande clube - disse Arrascaeta.

Artilheiro do Brasileirão com três gols, ao lado de Vegetti, do Vasco, Arrascaeta ocupa o segundo lugar na lista de maiores goleadores estrangeiros da história do Flamengo. O maior é Doval, com 94 gols.

Arrascaeta comemora gol ao lado do compatriota De La Cruz (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Júnior comenta marca de Arrascaeta

Durante a transmissão da TV Globo, Júnior, um dos maiores ídolos da história do clube carioca, parabenizou Arrascaeta pelo feito.

- Maravilha, Luís (narrador). Parabéns. Ainda mais sendo ele, uma honra ser ultrapassado por ele. Fez uma partida excepcional - comentou.

