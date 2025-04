Fluminense e Romário anunciam parceria para cessão de jogadores ao America-RJ

Fluminense e America-RJ anunciaram nesta sexta-feira (11) parceria para empréstimo de jogadores do Tricolor ao clube dirigido por Romário. O ex-jogador visitou o CT Carlos Castilho nesta manhã para firmar o acordo junto ao presidente Mário Bittencourt.

O Flu destaca que a cessão de jogadores "será uma oportunidade para os atletas ganharem rodagem". Atualmente, o Rubro disputa a Série A2 do Campeonato Carioca, que tem início previsto para 17 de maio. Por sua vez, Romário celebrou o acordo e afirmou que serão emprestados "de três a cinco" nomes do Fluminense ao America.

— A gente conversou sobre essa possibilidade, fui convidado para vir aqui hoje para falarmos disso. O Fluminense vai emprestar de três a cinco jogadores ao America até o final do Campeonato Carioca da Série A2, para que esses jogadores possam ajudar o America nessa competição, já que o América tem a vontade de subir para a primeira divisão. Tenho certeza de que, com esses jogadores do Fluminense, as dificuldades vão diminuir. Quero mais uma vez agradecer ao Mário, ao Fluminense e parabenizar esse enorme clube pela sua história e conquistas. Para mim foi sempre uma honra poder ter vestido uma camisa desse tamanho — disse o Baixinho ao site do Flu.

Quem pode ser emprestado do Fluminense ao America?

Apesar do acordo firmado entre os clubes, não a oficialização dos atletas que irão do Tricolor ao Rubro. Contudo, os nomes devem estar entre aqueles que atualmente treinam estouraram a idade máxima das categorias de base e não estão sendo aproveitados no profissional do Flu, além de jogadores que retornam outros empréstimos. São eles:

Caio Leão (zagueiro) Davi Alves (zagueiro) Davi Schuindt (zagueiro) Freitas (volante) Thiago Henrique (meia) Yago Ferreira (meia) Lucas Felipe (atacante) Luiz Freitas (atacante) Luan Brito (atacante)

