Romário marcou seu gol de número 1001 em um pênalti e contribuiu com mais um gol na partida.

Vasco da Gama venceu o Grêmio por 4 a 0 em 9 de junho de 2007, no Campeonato Brasileiro.

O dia 9 de junho de 2007 foi marcado por uma atuação irretocável do Vasco da Gama em São Januário, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Sob os comandos do técnico Celso Roth, o Gigante da Colina aplicou uma goleada expressiva de 4 a 0 no Grêmio, que estava com a cabeça dividida em meio à disputa das finais da Copa Libertadores da América. Para além dos três pontos importantes no início da competição nacional, a partida ficou eternizada por marcar o retorno do artilheiro Romário ao estádio cruzmaltino logo após ter atingido a histórica marca do milésimo gol. O Lance! relembra Vasco 4 x 0 Grêmio no Brasileirão 2007.

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O Vasco demonstrou superioridade desde os primeiros minutos de jogo, pressionando a marcação e encontrando espaços na defesa adversária montada por Mano Menezes. Aos 13 minutos do primeiro tempo, um ótimo lançamento do lateral Guilherme Santos encontrou o atacante André Dias em velocidade, que acabou sendo derrubado por Eduardo Nunes dentro da área. O árbitro Wilson Luiz Seneme não hesitou em marcar pênalti. Romário, o "Baixinho", chamou a responsabilidade e, com a habitual frieza, bateu firme no meio do gol defendido por Rodrigo Galatto, abrindo o placar e marcando seu gol de número 1001 na carreira.

O ritmo intenso dos donos da casa continuou sufocando o Grêmio. Ainda na etapa inicial, aos 42 minutos, a dupla ofensiva vascaína voltou a brilhar e ampliou a vantagem para 2 a 0. O meia Abedi levantou a bola com perfeição para o interior da grande área, encontrando André Dias livre da marcação; o camisa 9 escorou com precisão de cabeça, tirando qualquer chance de defesa para Galatto e selando o ótimo momento do Cruzmaltino antes mesmo da ida para o intervalo.

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No segundo tempo, a sintonia no ataque do Vasco resultou no golpe de misericórdia sobre a equipe gaúcha. Logo no primeiro minuto (46 minutos do relógio), com a genialidade de sempre, Romário demonstrou seu posicionamento letal de centroavante: girou rapidamente para cima da marcação de Eduardo Nunes e tocou no canto, anotando seu segundo gol na partida e o 1002º da carreira, sacramentando o 3 a 0 no marcador. Aos 19 minutos da etapa final (64 minutos de jogo), foi a vez de Abedi ser recompensado por sua atuação participativa: o meia cortou para a perna direita e bateu colocado, fechando a conta em 4 a 0 no caldeirão de São Januário.

Vasco 4 x 0 Grêmio no Brasileirão 2007

A festa vascaína em São Januário

A goleada sobre o Grêmio teve um peso muito especial para o torcedor do Vasco. Semanas antes, em maio, Romário havia atingido o histórico milésimo gol atuando no mesmo gramado contra o Sport. A partida contra o Grêmio significava o primeiro encontro do ídolo com a torcida em São Januário após atingir o feito. A cada toque na bola, o craque inflamava as arquibancadas, comprovando que, mesmo aos 41 anos, mantinha o faro de artilheiro e a capacidade de ser decisivo no Campeonato Brasileiro.

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O contexto do Grêmio reserva

A derrota contundente do Grêmio se explicou não apenas pela inspiração vascaína, mas pelas prioridades táticas do time gaúcho naquele momento da temporada. Focado inteiramente na grande final da Copa Libertadores da América contra o Boca Juniors, que ocorreria dias depois, o técnico Mano Menezes optou por poupar diversos titulares no Rio de Janeiro. A escalação mista apresentou graves falhas defensivas, especialmente nas laterais e na zaga liderada por Pereira e pelo improvisado Eduardo Nunes, fatores decisivos para o placar elástico construído pelo Vasco.

Ficha técnica - Vasco 4 x 0 Grêmio no Brasileirão 2007

Abaixo estão os dados rigorosamente revisados da súmula da goleada vascaína no Brasileirão de 2007:

Partida: Vasco 4 x 0 Grêmio​ Data: 9 de junho de 2007 (sábado)​ Competição: Campeonato Brasileiro 2007 - 5ª Rodada Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Wilson Luiz Seneme (SP)​ Gols: Romário aos 13' (de pênalti) e 46' minutos; André Dias aos 42' do 1º tempo; Abedi aos 19' (64') do 2º tempo.

Confira as escalações utilizadas pelos dois treinadores: