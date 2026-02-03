Fábio Sormani é sincero sobre chegada de Paquetá no Flamengo: 'Não acho'

O jornalista Fábio Sormani falou sobre a chegada de Lucas Paquetá no Flamengo depois do vice na Supercopa Rei. O meia entrou no segundo tempo do duelo contra o Corinthians, no último domingo (1°), e perdeu uma chance clara de gol.

continua após a publicidade

- O Paquetá é um jogador comum. Eu acho o Paquetá comum. Fracassou no Milan, jogou no Lille, da França, que não é nada. Olha o gol que esse cara perde. Era só bater com a parte de dentro do pé, no canto. O Flamengo pagar 45 milhões de euros nisso? Se fosse 15, beleza. Por 45, você contrata um baita jogador. Não acho que ele seja. Tenha santa paciência - Analisou Fábio Sormani sobre o jogador do Flamengo, em live na "Placar".

➡️Atitude de Filipe Luís em Flamengo x Corinthians chama atenção: 'Coitado'

➡️Torcida do Flamengo aponta culpado por vice para o Corinthians: 'Parabéns'

Depois de sair do Flamengo, no final de 2018, Paquetá atuou em clubes como Milan, Lyon e West Ham. O jogador retornou ao clube que o revelou para retomar a confiança e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Lucas Paquetá em sua reestreia pelo Flamengo na Supercopa Rei (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Novo coringa, Paquetá faz 'janela relâmpago' para o Flamengo

O Flamengo tem um novo coringa: Lucas Paquetá. Se perdeu o jogador assim apelidado na última janela, Gerson, agora ganhou outro atleta capaz de desempenhar até mais funções. Com isso, o clube conseguiu solucionar diferentes necessidades do elenco com uma única contratação. Foi o que explicou o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, na apresentação do reforço:

— É uma contratação que tem um impacto enorme no Brasil e em toda a Europa. Acima de tudo, há a parte esportiva. Quando nós decidimos pela contratação, tínhamos duas ou três posições que queríamos e ele cumpria todas. Sabíamos que iria acrescentar ao grupo em duas ou três posições que queríamos. E até mais, pode fazer quatro ou cinco (risos). Isso fez com que avançássemos por essa contratação.

continua após a publicidade

Em adição à qualidade de um titular de Seleção Brasileira, a versatilidade justifica o investimento de 42 milhões de euros do Flamengo em Paquetá, maior contratação da história do futebol brasileiro. Além de desempenhar as mesmas funções de Gerson (segundo volante e meia aberto pelos dois lados), o ex-West Ham ainda pode atuar como camisa 10 de chegada à área e jogou até de falso 9 em seu início de carreira com a camisa rubro-negra.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O planejamento do Flamengo para 2026 tinha como meta um elenco menos extenso, porém ainda mais qualificado, com "22 titulares". Diante do calendário desafiador do futebol brasileiro, isso só é possível se o plantel contar com jogadores versáteis, como Lucas Paquetá, terceiro reforço rubro-negro na janela. Antes, o clube fechou as chegadas do goleiro Andrew e do zagueiro Vitão, até porque essas, excepcionalmente, são posições que a contratação mais badalada não desempenha.