Ex-craque da Argentina elogia Neymar e revela quase acerto com gigante da Série A

O ex-jogador Saviola elogiou o atacante Neymar, atualmente no Santos. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o astro do futebol internacional declarou ser muito fã do brasileiro e entender que o camisa 10 poderia jogar na Seleção da Argentina.
— Um Brasileiro que poderia jogar na Seleção Argentina seria o Neymar. (Críticas) Brasil e Argentina são países que sempre buscam o melhor no futebol. O Messi, antes de ganhar o Mundial também sofria na Argentina. São países de muita história no futebol — disse o ex-jogador, durante o evento de anúncio da World Legends Cup 2026.
Além disso, Saviola também falou sobre a própria carreira. Ele declarou que chegou a ficar próximo de uma passagem pelo futebol brasileiro. Conforme revelado, o clube que quase acertou a contratação dele foi o Internacional.
— Quase cheguei a ir para o Internacional. Isso antes de ir para o Verno, da Itália, que foi minha última equipe como profissional. O futebol brasileiro é um dos mais competitivos do mundo — revelou.
Saviola
Em uma carreira de sucesso, Saviola foi um dos grandes jogadores da argentina durante os anos 2000. O início da carreira foi pelo River Plate, em 2001. Em campo, ele chegou a defender gigantes clubes europeus, como o Barcelona, Real Madrid e Benfica.
Antes de se aposentar dos gramados, ele teve ma passagem breve pelo Verona, na Itália. O encerramento da carreira aconteceu em 2015, com a camisa do River Plate.
World Legends Cup 2026 🌎
A edição inaugural contará com oito seleções nacionais; são elas: Argentina, Brasil, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita. A data do torneio ainda será divulgada, sendo que a final ocorrerá no Maracanã, enquanto o estádio Nilton Santos sediará as demais partidas.
A escolha dos estádios e da primeira edição no Rio de Janeiro foi justificada pelo CEO e idealizador do projeto, o saudita Nasr Buyadi, e, principalmente, por Seedorf, ex-jogador do Botafogo e único nome estrangeiro que conhecia ambos os estádios. O troféu da competição foi criado pelo artista plástico italiano Antonio Moreno De Turco, residente no Brasil há cinco anos.
O campeonato adotará formato eliminatório em sete jogos, incluindo quartas de final, semifinais e decisão, com confrontos divididos em dois tempos de 25 minutos. O regulamento prevê substituições ilimitadas, regra essencial para a preservação física dos atletas.
A seguir, veja as nações representadas, com os respectivos capitães e técnicos de cada equipe nacional:
Arábia Saudita 🟢⚪
Capitão: Yasser Al-Qahtani
Técnico: Majed Abdullah
Argentina 🔵⚪
Capitão: Sergio Agüero
Técnico: Gabriel Batistuta
Brasil 🟢🟡
Capitão: Cafu
Técnico: Zico
Espanha 🔴🟡🔴
Capitão: Carles Puyol
Técnico: Fernando Hierro
França 🔵⚪🔴
Capitão: Thierry Henry
Técnico: Patrick Vieira
Países Baixos 🔴⚪🔵
Capitão: Clarence Seedorf
Técnico: Ruud Gullit
Itália 🟢⚪🔴
Capitão: Gianluigi Buffon
Técnico: Paolo Maldini
Nigéria 🟢⚪🟢
Capitão: Nwankwo Kanu
Técnico: Khalilou Fadiga
Além dos capitães, diversos craques que marcaram a história das Copas do Mundo estão confirmados ou em negociações avançadas para participar da World Legends Cup. Pelo Brasil, destacam-se Romário, Emerson, Athirson, Kaká, Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho Ricardo Rocha e Sávio, enquanto da Itália participam Christian Panucci, Alessandro Nesta e Francesco Totti.
Da Argentina, está Saviola, e da Espanha, David Villa integra o torneio. Pela França, confirmados estão Claude Makélélé, Marcel Desailly e Christian Karembeu. Pela Nigéria, participam Jay-Jay Okocha e Daniel Amokachi, enquanto Ruud Gullit (Holanda) completa o grupo internacional garantido.
Equipe organizadora e participantes da World Legends Cup 2026 posam durante a cerimônia de abertura (Foto: Pedro Ernesto/Lance!)
