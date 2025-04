Rogério Ceni elenca suas três defesas marcantes da carreira; veja vídeo

Para muitos, Rogério Ceni é um dos maiores goleiros da história do futebol. E apesar de ter sua carreira marcada pela categoria que tem com o pés e pela centena de gols que marcou, o ídolo do São Paulo acumula incontáveis defesas importantes embaixo das traves. E o atual treinador do Bahia publicou um vídeo nas redes sociais elencando três das defesas mais marcantes que fez em sua carreira.

O vídeo foi publicado em homenagem ao Dia Goleiro, comemorado neste dia 26 de abril. No post, Ceni afirma que pensou em três defesas da sua carreira que são menos lembradas outras mais icônicas - como aquela numa falta contra o Liverpool, que ajudou o Tricolor a conquistar o Mundial de Clubes de 2005.

- Hoje é dia do goleiro eu queria relembrar... O tempo passa e a gente fica mais pesado, não consegue mais saltar tanto, mas relembrar de algumas defesas que não foram tão marcantes, talvez por serem jogos de Campeonato Paulista, de fase classificatória, e não jogos decisivos - explica Ceni.

O goleiro, então, elenca uma defesa feita contra o Santos em 2014, um ano antes de sua aposentadoria, já acima dos 40 anos. O lance impressiona pela velocidade de Ceni no lance, que faz duas defesas seguidas em chutes rasteiros.

- Uma foi contra o Santos, em 2014. Ou foi Campeonato Paulista ou Brasileiro. Duas defesas seguidas. Marquinho faz uma finalização de perna esquerda, eu defendo, levanto, faço outra defesa consecutiva. Já aos 40 anos, você sabe que não é tão fácil assim levantar tão rápido - diz no vídeo.

Na sequência, lembra de um belo lance contra o Sport, na Ilha do Retiro, no final da década de 1990. Apesar da memória que o traiu e impediu que o goleiro lembrasse o ano ou o campeonato jogado, a defesa é, de fato, muito difícil.

- Outra foi, eu era mais jovem, na década de 90, contra o Sport. Uma cabeçada em 1997 ou 1998, minha memória já não é mais tão boa, mas vocês vão recordar aí no vídeo - segue Rogério Ceni, que aproveita para lembrar de uma mais conhecida pelo público, em um jogo das as oitavas de final da Copa Sul-Americana, em 2013.

- Para fechar uma mais icônica, que é a do jogo contra o Universidad Católica, já com 40 anos. Duas mais velinho, uma mais novinho, para vocês recordarem desse dia especial [...] Parabéns aí para todos os goleiros que estão em atividade, a todos aqueles que fizeram parte dessa profissão. Um abraço - finaliza o ex-goleiro.