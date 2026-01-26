Roger reprova atitude de jogador do Flamengo contra o Fluminense: 'Tem que raciocinar'

Flamengo e Fluminense se enfrentaram, no fim da tarde deste domingo (25), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Em jogo emocionante, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 2 a 1, com gols de Serna e John Kennedy. O comentarista Roger Flores reprovou a atitude de um jogador do Rubro-Negro no duelo.

continua após a publicidade

No começo da partida, Allan deu um carrinho forte em Cannobio e recebeu cartão amarelo em Fluminense x Flamengo. Na transmissão, Roger Flores reprovou a atitude.

➡️Decisão da arbitragem em Fluminense x Flamengo causa revolta: 'Maluquice'

- Tem que raciocinar um pouco, ser um pouquinho mais inteligente. A bola está parando, o cannobio não ia conseguir levar essa bola na velocidade. Em um campo escorregadio, um volante de contenção ficar amarelado no começo da partida é muito perigoso - comentou Roger Flores.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Flamengo apontam culpado por derrota para o Fluminense: 'Parabéns'

Samuel Lino e Lima dividem bola na chuva em Fluminense x Flamengo (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Veja o lance de Allan

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

O protagonista do primeiro tempo entre Fluminense e Flamengo foi o temporal que caiu no Maracanã instantes antes da bola rolar. O jogo virou uma confusão em poucos minutos com o aumento das poças de água até ser paralisado aos nove minutos. 40 minutos depois, o árbitro Alex Gomes Stéfano autorizou o reinício de jogo. Aos 25 Carrascal balançou as redes, mas ele estava na banheira e o gol foi anulado sem intervenção do VAR. Minutos depois, Samuel Lino desperdiçou chance clara embaixo da trave sem goleiro. O último lance de mais perigo da primeira etapa terminou na incrível defesa de Andrew na finalização de Kevin Serna.

O segundo tempo entre Fluminense e Flamengo começou com correria. Logo aos seis minutos, Santi Moreno tabelou com John Kennedy e deixou Kevin Serna na frente de Andrew. Dessa vez o colombiano levou a melhor e abriu o placar. Aos 20, JK aproveitou a sobra na pequena área após bola parada e bateu de esquerda pro gol, 2 a 0. O Rubro-Negro diminuiu de cabeça com Cebolinha, aos 27.

continua após a publicidade

🤑 Aposte na vitória do Fluminense ou do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas