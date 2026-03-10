menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Mosaico em Botafogo x Barcelona-EQU divide opiniões: 'Prometeram'

Equipes disputam vaga na fase de grupos da Libertadores

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
21:43
Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
imagem cameraTorcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
O Botafogo enfrenta o Barcelona-EQU nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da 3ª fase das Eliminatórias da Copa Libertadores. Na entrada das equipes em campo, a torcida do Glorioso protagonizou uma linda festa, com direito a mosaico, que viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Zinho projeta Botafogo x Barcelona-EQU, pela Libertadores: 'Grande chance'

A torcida do Glorioso, reconhecida por fazer festas de grande porte em jogos dentro de casa, exibiu uma imagem de uma camisa do clube no mosaico. A arte foi exposta por torcedores presentes no setor leste do Estádio Nilton Santos.

Nas redes sociais, a festa dividiu opiniões. Alguns torcedores aprovaram o mosaico. Contudo, teve quem não aprovou a festa da torcida alvinegra. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

