Mosaico em Botafogo x Barcelona-EQU divide opiniões: 'Prometeram'

O Botafogo enfrenta o Barcelona-EQU nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da 3ª fase das Eliminatórias da Copa Libertadores. Na entrada das equipes em campo, a torcida do Glorioso protagonizou uma linda festa, com direito a mosaico, que viralizou nas redes sociais.

A torcida do Glorioso, reconhecida por fazer festas de grande porte em jogos dentro de casa, exibiu uma imagem de uma camisa do clube no mosaico. A arte foi exposta por torcedores presentes no setor leste do Estádio Nilton Santos.

Nas redes sociais, a festa dividiu opiniões. Alguns torcedores aprovaram o mosaico. Contudo, teve quem não aprovou a festa da torcida alvinegra. Veja a repercussão abaixo:

