Roger Machado é expulso sem levar cartão e web se revolta

Grêmio e Internacional empataram em 1 a 1, neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida foi marcada por uma situação inusitada. Durante o primeiro tempo, Roger Machado, técnico do clube colorado, foi expulso da beira do campo mesmo sem levar um cartão vermelho. O fato gerou revolta nos telespectadores da partida.

A expulsão de Roger Machado aconteceu devido a um regulamento da Federação Gaúcha, que prevê a remoção do técnico de um clube em caso da expulsão de um auxiliar durante a partida. Foi exatamente isso que aconteceu.

Aos 28 minutos, o auxiliar da comissão técnica do Internacional, Roberto Ribas, foi expulso ao reclamar a beira do campo com o árbitro Rafael Rodrigo Klein. Ao aplicar o cartão vermelho para o membro da comissão do colorado, Roger Machado foi automaticamente convidado a se retirar para os vestiários. Veja a repercussão abaixo:

O que diz o regulamento?

De acordo com o parágrafo segundo do Artigo 65 do RGC, “nas competições coordenadas pela FGF tanto na categoria profissional quanto a não profissional o técnico principal da equipe será responsável direto pela equipe e pela conduta disciplinar dos integrantes de sua comissão técnica, tanto na casamata quanto na beira do gramado e, sendo constatada pelo árbitro da partida infração disciplinar passível de expulsão praticado por integrante da citada comissão técnica osdois profissionais (treinador e integrante da comissão técnica) serão retirados do reservado”.