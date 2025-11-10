Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Campeonato Brasileiro, e o comentarista Roger Flores avaliou as possibilidades. Nesta rodada, o Rubro-Negro venceu o Santos no Maracanã, e o Verdão perdeu para o Mirassol no Maião.

Nesta segunda-feira (10), no programa "Seleção Sportv", Roger Flores avaliou a disputa entre Flamengo e Palmeiras. Ele descartou a possibilidade de apontar quem vai ser o campeão após a 33° rodada do Brasileirão.

- Essa loucura de tentar adivinhar é impossível. Flamengo e Palmeiras ainda vão perder pontos no Campeonato Brasileiro, e essa disputa vai até a última rodada. Não dá para afirmar... essa loucura vai até o final, tenho certeza absoluta - analisou Roger Flores.

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

Rodada mexeu com as chances de título de Flamengo e Palmeiras

A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e os resultados do fim de semana mexeram com as chances de Flamengo e Palmeiras conquistarem o Brasileirão. Isso porque, enquanto o Rubro-Negro derrotou o Santos no Maracanã, o Alviverde perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, os cariocas igualaram os 68 pontos dos paulistas, que ainda levam vantagem no número de vitórias.

Desta forma, as probabilidades de título de cada um dos rivais estão mais próximas, mas o Verdão segue como amplo favorito. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça é de 65,6%., enquanto a equipe tem 33,4% de possibilidades. Antes, a vantagem era de 74,8% contra 21,7%. Fogo na disputa entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão.

A Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (10), será crucial na corrida pelo título. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados no Brasileirão e entram no próximo sábado (15). O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco às 18h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro às 21h.