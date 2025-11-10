Estrangeiros ficam confusos com disputa entre Palmeiras e Flamengo: 'Por que?'

Palmeiras e Flamengo estão disputando o Campeonato Brasileiro, e a rodada 33 deixou a briga ainda mais acirrada. Nas redes sociais, um fator polêmico sobre a disputa do torneio deixou alguns estrangeiros confusos.

continua após a publicidade

Atualmente, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 68 pontos, e o Flamengo é o segundo colocado com a mesma pontuação. O Verdão leva vantagem no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate.

➡️Andreas Pereira vira assunto após derrota do Palmeiras: 'Fica muito claro'

Nas redes sociais, uma página estrangeira postou a classificação do Campeonato Brasileiro e destacou Palmeiras e Flamengo. Nos comentários, os estrangeiros ficaram confusos com o fato do Verdão liderar mesmo tendo menos saldo de gols.

continua após a publicidade

Depois do duelo entre Flamengo e Palmeiras, Filipe Luís detonou o critério de desempate, alegando que o confronto direto deveria ser mais importante na tabela. Veja os comentários estrangeiros abaixo:

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja comentários estrangeiros sobre a disputa entre Palmeiras e Flamengo

Rodada mexeu com as chances de título

A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e os resultados do fim de semana mexeram com as chances de Flamengo e Palmeiras conquistarem o Brasileirão. Isso porque, enquanto o Rubro-Negro derrotou o Santos no Maracanã, o Alviverde perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, os cariocas igualaram os 68 pontos dos paulistas, que ainda levam vantagem no número de vitórias.

continua após a publicidade

Desta forma, as probabilidades de título de cada um dos rivais estão mais próximas, mas o Verdão segue como amplo favorito. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça é de 65,6%., enquanto a equipe tem 33,4% de possibilidades. Antes, a vantagem era de 74,8% contra 21,7%. Fogo na disputa entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (10), será crucial na corrida pelo título. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados no Brasileirão e entram no próximo sábado (15). O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco às 18h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro às 21h.