Estrangeiros ficam confusos com disputa entre Palmeiras e Flamengo: 'Por que?'
Verdão lidera o Campeonato Brasileiro com 68 pontos
Palmeiras e Flamengo estão disputando o Campeonato Brasileiro, e a rodada 33 deixou a briga ainda mais acirrada. Nas redes sociais, um fator polêmico sobre a disputa do torneio deixou alguns estrangeiros confusos.
Atualmente, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 68 pontos, e o Flamengo é o segundo colocado com a mesma pontuação. O Verdão leva vantagem no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate.
Nas redes sociais, uma página estrangeira postou a classificação do Campeonato Brasileiro e destacou Palmeiras e Flamengo. Nos comentários, os estrangeiros ficaram confusos com o fato do Verdão liderar mesmo tendo menos saldo de gols.
Depois do duelo entre Flamengo e Palmeiras, Filipe Luís detonou o critério de desempate, alegando que o confronto direto deveria ser mais importante na tabela. Veja os comentários estrangeiros abaixo:
Veja comentários estrangeiros sobre a disputa entre Palmeiras e Flamengo
Rodada mexeu com as chances de título
A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e os resultados do fim de semana mexeram com as chances de Flamengo e Palmeiras conquistarem o Brasileirão. Isso porque, enquanto o Rubro-Negro derrotou o Santos no Maracanã, o Alviverde perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, os cariocas igualaram os 68 pontos dos paulistas, que ainda levam vantagem no número de vitórias.
Desta forma, as probabilidades de título de cada um dos rivais estão mais próximas, mas o Verdão segue como amplo favorito. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça é de 65,6%., enquanto a equipe tem 33,4% de possibilidades. Antes, a vantagem era de 74,8% contra 21,7%. Fogo na disputa entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão.
A Data Fifa, que se inicia nesta segunda-feira (10), será crucial na corrida pelo título. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados no Brasileirão e entram no próximo sábado (15). O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco às 18h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro às 21h.
