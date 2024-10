Rodri, volante do Manchester City, foi eleito melhor do mundo na temporada 2023-24 (Foto: Franck Fife/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 14:11 • Rio de Janeiro

Rodri, meia do Manchester City, celebrou a conquista da Bola de Ouro em um restaurante na cidade de Paris. A premiação da revista France Football aconteceu na última segunda-feira (28). Na ocasião, o espanhol superou o brasileiro Vinicius Jr, do Real Madrid, em decisão polêmica.

➡️Rodri é vaiado na chegada à premiação da Bola de Ouro; veja vídeo

➡️Editor da France Football revela motivos para derrota de Vini Jr na Bola de Ouro

O atual melhor jogador do mundo comemorou o feito ao lado de colegas do Manchester City e de familiares. Nas imagens compartilhadas pelo próprio clube inglês nas redes sociais é possível ver a euforia dos presentes. No registro, Rodri aparece junto com os convidados cantando as músicas Freed From Desire e Bella Ciao, famosas por serem cantadas de maneira adaptadas por torcidas europeias.

No discurso da vitória, ainda na cerimônia, Rodri agradeceu a premiação e compartilhou a importância da conquista. Ele foi o primeiro espanhol a ser eleito Bola de Ouro em 64 anos. Veja o registro da celebração abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como funciona a votação da Bola de Ouro?

A premiação da revista francesa France Football acontece através de uma votação de 100 pessoas selecionadas de países diferentes. Entre os selecionados para a eleição encontram-se ex-jogadores e jornalistas esportivos. Em resultado polêmico, a somatória de pontos da atual edição definiu Rodri, ao invés de Vini Jr, como o vencedor do concurso.