Bola de Ouro: Jornalista explica motivo de ter deixado Vini Jr fora do top 10

Publicada em 29/10/2024 - 11:48 • Rio de Janeiro

O jornalista Bruno Porzio, que representa o El Salvador na votação da premiação Bola de Ouro, explicou o motivo de ter deixado Vini Jr fora do Top 10. Em um resultado polêmico, o brasileiro perdeu o prêmio de melhor jogador do mundo para o espanhol Rodri, do Manchester City, na última segunda-feira (28).

Durante uma participação no programa El Grafico TV, de El Salvador, o comunicador justificou os motivos de não colocar Vini Jr entre os dez melhores jogadores do mundo. Para ele, o atacante do Real Madrid carece de Fair Play - um dos critérios avaliados - e é limitado nas funções dentro de campo.

- Vinicius não é um exemplo de Fair Play. Para mim, ele é um jogador que se reduz a um espaço limitado do campo. Ele é importante para o Real Madrid, mas Bellingham foi mais importante. Para mim, se fosse para colocá-lo em 7º ou 8º, era melhor não colocar, não lhe servia de nada - disse o jornalista.

Na sequência da declaração, Bruno Porzio rebaixa a importância do gol decisivo do brasileiro na final da Champions League de 2023. Ele questiona o legado de Vini Jr ao compará-lo com o alemão Mario Gotze, autor do gol do título da Alemanha na Copa de 2014.

- Não posso considerar Vinicius um Bola de Ouro. Vinicius fez um gol na final da Champions, ok, mas até Mario Götze já fez gol em final de Copa do Mundo. E quem se lembra de Mario Götze hoje em dia? - concluiu.

Votos de Bruno Porzio na Bola de Ouro

Apesar de concordar com o fato de Vini Jr não ganhar a premiação, o jornalista de El Salvador não votou em Rodri. Para ele, o melhor do mundo da última temporada foi o inglês Jude Belingnham, do Real Madrid. O espanhol aparece apenas na sétima colocação. Confira os votos abaixo:

1- Jude Bellingham

2- Erling Haaland

3- Toni Kroos

4- Lautaro Martínez

5- Dani Olmo

6- Hakan Çalhanoğlu

7- Rodri

8- Florian Wirtz

9- Phil Foden

10- Rúben Dias