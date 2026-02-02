Fernanda Gentil ganha programa diário na Cazé TV; veja detalhes

A jornalista Fernanda Gentil será a principal host da cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na CazéTV. Diretamente da Bormio, na Itália, sede do evento, a apresentadora irá comandar o programa "Lerigou", atração inédita e diária, exibida ao final de cada dia de competições.

A proposta da atração será revisitar os principais momentos dos Jogos, comentar resultados e compartilhar bastidores da cobertura. Além disso, o programa também promete levar o formato descontraído da CazéTV para um ambiente de hospitalidade, transformando a análise esportiva em uma verdadeira resenha entre amigos.

Fãs das modalidades vão participar de casa ao vivo, o programa garante aquele clima aconchegante, caseiro e totalmente à vontade. Nomes como Pedro Scooby e Diogo Defante - que também estão no time CazéTV para a cobertura dos Jogos - já têm lugar reservado no sofá ao lado de Fernanda.

Durante a competição, outros convidados também serão recebidos pela apresentadora. Todos prontos para mergulhar em tudo o que rolou no dia: dos resultados oficiais às histórias mais inusitadas, curiosidades e perrengues na neve.

Jogos Olímpicos de Inverno

Com cobertura completa da CazéTV, os Jogos Olímpicos de Inverno acontecem entre os dias 6 e 22 de fevereiro. O canal oferecerá ao público uma vivência coletiva da competição, com o objetivo de aproximar a audiência do universo mágico da neve e das modalidades de inverno, além de dar visibilidade aos atletas brasileiros e emocionar com autenticidade e paixão.

