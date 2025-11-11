Rizek se manifesta sobre caso de Bruno Henrique, do Flamengo: 'Ficou claro'

Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) optar por adiar a decisão sobre a pena de Bruno Henrique, do Flamengo, o jornalista André Rizek se manifestou sobre o caso. Segundo ele, o atacante rubro-negro não cometeu manipulação esportiva após avisar ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023.

No entanto, o apresentador do programa "Seleção Sportv" avaliou o fato como uma "tremenda burrice" de Bruno Henrique. Na visão de André Rizek, as informações passadas pelo atacante rubro-negro para as pessoas envolvidas no caso, não causaram prejuízo ao Flamengo. Confira abaixo.

Entenda o cenário para o jogador do Flamengo

Texto por: Lucas Bayer

Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do DF em junho, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o jogador estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno Henrique serviram de base para a denúncia.

A investigação da Polícia Federal começou em agosto de 2023. Em novembro, Bruno Henrique e outros suspeitos foram alvo de buscas, e o indiciamento ocorreu em abril deste ano.

No julgamento realizado nesta segunda-feira (10), Bruno Henrique teve a condenação confirmada, mas não a punição. O relator Sérgio Furtado Filho defendeu que o atacante pague apenas financeiramente. Ele votou pela absolvição no artigo 243-A, que prevê uma penas de até 12 jogos, e a punição apenas no artigo 191, com multa de R$ 100 mil. Já o auditor Marco Aurélio Choy, o segundo a votar, pediu vista do processo, que foi remarcado para esta quinta-feira (13).

