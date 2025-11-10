PVC se revolta com possível punição de Bruno Henrique, do Flamengo: 'Eu pago'

Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de adiar a decisão sobre a pena do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, para a próxima quinta-feira (13), o jornalista Paulo Vinícius Coelho (PVC) se revoltou com a possível punição do artigo 191, que prevê apenas o pagamento de multa de R$ 100 mil.

Nesta segunda-feira (10), Bruno Henrique teve a condenação confirmada, mas não sabe ainda qual será a punição aplicada. O relator Sérgio Furtado Filho defendeu que o atacante pague apenas financeiramente. Ele votou pela absolvição no artigo 243-A, que prevê uma pena de até 12 jogos, e a punição apenas no artigo 191, com multa de R$ 100 mil.

Durante uma participação ao vivo pelo "UOL", PVC ironizou a decisão do relator Sérgio Furtado Filho. Segundo o jornalista, ele se propõe a pagar pela multa de R$ 100 mil, que deve ser aplicada a Bruno Henrique. Confira abaixo.

Entenda o cenário para o jogador do Flamengo

Texto por: Lucas Bayer

Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do DF em junho, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o jogador estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno Henrique serviram de base para a denúncia.

A investigação da Polícia Federal começou em agosto de 2023. Em novembro, Bruno Henrique e outros suspeitos foram alvo de buscas, e o indiciamento ocorreu em abril deste ano.

