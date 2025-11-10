Jornalistas avaliam decisão do STJD sobre o caso de Bruno Henrique, do Flamengo

Na tarde desta segunda-feira (10), o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, teve a sua condenação mantida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), porém, o colegiado optou por adiar a decisão sobre a pena do atacante para a próxima quinta-feira (13). Após a confirmação, os jornalistas se manifestaram nas redes sociais.

Antes do processo ser interrompido, Bruno Henrique teve a condenação confirmada, mas não a punição. O relator Sérgio Furtado Filho defendeu que o atacante pague apenas financeiramente. Ele votou pela absolvição no artigo 243-A, que prevê uma penas de até 12 jogos, e a punição apenas no artigo 191, com multa de R$ 100 mil. Já o auditor Marco Aurélio Choy, o segundo a votar, pediu vista do processo, que será remarcado.

A decisão não agradou aos jornalistas nas redes sociais. Na visão de Raissa Simplício, a única coisa que ela conseguiu acompanhar durante o julgamento foi o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) passando vergonha.

Para Fábio Sormani, a possível absolvição de Bruno Henrique é uma falta de respeito com outros 19 clubes do Campeonato Brasileiro. Em tom de ironia, Danilo Lavieri e Rodrigo Lima questionaram o adiamento da divulgação da pena para o atacante do Flamengo. Confira abaixo.

Entenda o cenário para o jogador do Flamengo

Texto por: Lucas Bayer

Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do DF em junho, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o jogador estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno Henrique serviram de base para a denúncia.

A investigação da Polícia Federal começou em agosto de 2023. Em novembro, Bruno Henrique e outros suspeitos foram alvo de buscas, e o indiciamento ocorreu em abril deste ano.