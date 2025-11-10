menu hamburguer
Flamengo

AO VIVO: Acompanhe o julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

Atacante tem recurso julgado no Pleto do STJD após suspensão de 12 jogos por caso de apostas

Dia 10/11/2025
Bruno Henrique será julgado pelo STJD (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga nesta segunda-feira (10) o recurso apresentado pela defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, no Pleno do Tribunal, última instância da Justiça Desportiva. O atacante foi punido em setembro pela 1ª Comissão Disciplinar com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil por forçar um cartão amarelo e favorecido apostadores durante a partida contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro de 2023.

10h55 — Pleno do STJD altera a ordem da Pauta de Julgamento e inicia o dia com o julgamento de Allan, do Palmeiras.

10h30 — De acordo com o edital disponibilizado pelo STJD, o processo 211/2025, do atacante do Flamengo, será o primeiro julgado dos quatro da Pauta de Julgamento, que se realizará de forma híbrida. O auditor relator é Sérgio Henrique Furtado Coelho Filho.

10h16 — Bruno Henrique acaba de chegar ao prédio do STJD, no Centro do Rio de Janeiro, acompanhado dos advogados e seguranças particulares. A sessão terá início nos próximos minutos.

9h30 — A reportagem do Lance! marca presença para o julgamento do recurso de Bruno Henrique. Além do recurso da defesa, taambém será revista, após pedido da Procuradoria, a pena aplicada inicialmente ao atacante. O camisa 27 do Flamengo é representado pelos advogados Michel Assef Filho e Alexandre Vitorino.

*Matéria em atualização

