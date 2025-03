Flamengo parabeniza Beija-Flor pelo título do carnaval carioca

O Flamengo parabenizou a Beija-Flor pelo título do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Com o enredo “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os sambas” em homenagem a Laíla (1943-2021), um dos grandes nomes da escola de samba de Nilópolis, a agremiação conquistou o seu 15° título.

Nas redes sociais, o Flamengo publicou uma foto de um mosaico para Adílio, ex-jogador e ídolo do clube, para homenagear a Beija-Flor, com um trecho do samba-enredo.

- “Agô meu mestre, sua presença ainda está aqui”! Parabéns à Beija-Flor e ao Rubro-Negro Neguinho da Beija Flor pelo 15º título do Carnaval do Rio de Janeiro - diz a postagem.

Como citado na publicação, Neguinho da Beija-Flor, intérprete da escola, é torcedor do Flamengo. Esse carnaval, aliás, foi o último do sambista na avenida, que após 50 anos irá se aposentar. Após o resultado da apuração, ele festejou.

- Encerrei com chave de ouro. Deus foi muito bom. Eu não imaginava. Laíla mereceu - afirmou.

Flamengo parabeniza Beija-Flor (Foto: Divulgação)

Veja como ficou a classificação do Grupo Especial

1° Beija-Flor - 270

2° Grande Rio - 269,9

3° Imperatriz - 269,8

4° Viradouro - 269,4

5° Portela - 269,4

6° Mangueira - 269,4

7° Salgueiro - 269,2

8° Vila Isabel - 269,1

9° Tijuca - 268,8

10°Tuiuti - 268,7

11° Mocidade - 267,9

12° UPM - 266,8

