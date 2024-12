Rizek reprova declaração de José Boto sobre Filipe Luís no Flamengo: ‘Desnecessária’

Novo diretor técnico do Flamengo, José Boto concedeu a primeira coletiva de imprensa no clube nesta segunda-feira (30). Em uma das declarações, o dirigente afirmou que teve responsabilidade na permanência de Filipe Luis como treinador. Apresentador da Globo, André Rizek criticou a resposta.

- Ele deixou claro o tempo todo que teve assinatura dele na permanência do Filipe Luís, que é o técnico dele... Eu sei que o próprio presidente já havia falado isso, mas acho que é desnecessário. Se ele chega dizendo que ia trocar o Filipe Luis, não duraria uma semana - começou.

- É um técnico querido, ídolo da torcida, jogou no clube, começou no comando super bem. Não é que ele tem que durar para sempre, mas seria uma decisão muito impopular chegar uma nova gestão e dizer: "Esse aqui eu não quero, vou trazer outro" - completou Rizek no "Seleção Sportv".

Declaração de Boto sobre a permanência de Filipe Luís

"A escolha do Filipe Luís, como o presidente (Bap) disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. O Filipe foi uma escolha minha, e se ele falhar, a culpa é minha. Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha, não é só o treinador. Porque isso é fácil, muda-se o treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disso. Digam-me uma empresa que muda 11 vezes de chefe de produção. Portanto, se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu"

