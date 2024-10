Rizek comentou premiação de Bola de Ouro para Rodri (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 19:37 • Rio de Janeiro

O jornalista André Rizek questionou a premiação Bola de Ouro após a derrota de Vini Jr no concurso. O brasileiro ficou em segundo lugar, atrás apenas do meia Rodri, do Manchester City, que levou o prêmio principal da noite para casa. Na visão do comunidor, a decisão por nomear o espanhol foi equivocada, mas não uma "aberração".

Para Rizek, Vinícius Jr foi o melhor jogador do mundo na temporada passada. Contudo, o jornalista apontou que houve motivos para coroarem Rodri com o título. Além disso, ele classificou como errado os ataques ao jogador espanhol.

- O Rodri foi campeão europeu como capitão, foi eleito o melhor jogador da Eurocopa, é campeão inglês, e com ele em campo, o City só perdeu um jogo na temporada. Ele também foi campeão e melhor jogador do Mundial de Clubes. Eu não votaria no Rodri, mas não consigo ver a premiação como uma aberração. Acho injusto que ele vença, mas tratar o espanhol como um perna de pau é outros 500 - opinou o jornalista durante o programa Seleção Sportv.

O jornalista também se manifestou sobre o caso nas redes sociais. Em uma publicação, ele questionou o fato de Vini Jr não ter levado a premiação para casa nesta temporada. Para ele, o atacante do Real Madrid teria tido uma temporada de melhor do mundo.

- O Rodri é um jogadoraço! Mas se o Vini Jr não ganha a Bola de Ouro depois de uma temporada dessas, pelo Real Madrid... Vai ganhar quando? Precisa fazer o quê (a mais - ou a menos...) pra ganhar esse negócio? - publicou.

Bola de Ouro

Além de Vini Jr e Rodri, outros 28 atletas também foram selecionados para a premiação. Nomes importante do futebol mundial moderno como Haaland, Mbappé e Lamine Yamal também estavam na lista. Ao todo, 100 selecionados de países diferentes do mundo participam da votação para ranquear os atletas. Veja lista o ranking do top 10 do evento abaixo:

1 - Rodri (Manchester City)

2- Vini Jr (Real Madrid)

3- Bellingham (Real Madrid)

4- Carvajal (Real Madrid)

5- Haaland (Manchester City)

6- Mbappé (Real Madrid)

7- Lautaro Martínez (Inter de Milão)

8- Lamine Yamal (Barcelona)

9- Toni Kroos (Real Madrid)

10- Harry Kane (Bayern de Munique)