Ancelotti dedica prêmio de melhor técnico da Bola de Ouro a Vini Jr

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 19:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Carlo Ancelotti se pronunciou sobre a vitória no prêmio Johan Cruyff, entregue ao melhor técnico da temporada no evento da Bola de Ouro. O comandante do Real Madrid, assim como todos do clube, não esteve presente para receber o troféu. Em mensagem compartilhada nas redes sociais, o italiano fez menção especial a Vini Jr ao agradecer o prêmio.

- Quero agradecer à minha Família, ao meu presidente (Florentino Perez), ao meu clube, aos meus jogadores e acima de tudo ao Vini e ao Carvajal - afirmou o técnico.

A homenagem de Ancelotti ao atacante brasileiro e ao lateral-direito espanhol faz referêcia à eleição do melhor jogador do mundo, vencida por Rodri, do Manchester City. O Real Madrid não teve representantes na cerimônia desta segunda-feira (28) em apoio a Vinícius, segundo lugar da disputa.

Segundo a imprensa espanhola, o clube merengue trabalhava com a informação que o camisa 7 seria o vencedor da Bola de Ouro até horas antes do evento, mas recebeu a notícia que na verdade o volante espanhol foi o eleito. No entendimento do Real, Vini Jr deveria receber o prêmio, e os argumentos para Rodri ser considerado o melhor do mundo favoreciam mais Carvajal que o próprio meio-campista.

