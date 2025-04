Durante o programa Arena SBT dessa quarta-feira (23), Cafu criticou a declaração feita por Memphis Depay após a derrota do Corinthians para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, na última semana. Na visão do campeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, essa fala talvez tenha sido a gota d'água para a demissão do técnico Ramón Diaz.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Depois dessa declaração talvez tenha sido gota d'água para diretoria demitir o Ramón. De verdade, jogador tem que ficar quieto e jogar futebol. Jogador não tem que ficar falando de treinador. Se você tem uma função em campo, você vai lá, cumpre sua função e acabou. - disparou Cafu.

Declaração de Memphis Depay

Logo após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, dentro da Neo Química Arena, pelo Brasileirão, o holandês concedeu entrevista na zona mista. O camisa 10 do clube paulista falou sobre questões táticas e afirmou que o título do Campeonato Paulista não faz com que a equipe seja a 'melhor do mundo'.

continua após a publicidade

- Estudar o jogo faz parte do que faço em cada partida. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer.

- Temos que assumir a nossa responsabilidade. Se você acha que, por termos vencido o Paulista, somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que melhorar. Como estamos melhorando? Acho que temos que analisar criticamente o que está acontecendo no clube, o que podemos fazer melhor dentro dos jogos, porque não se pode simplesmente dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Para mim, é besteira. Futebol não é sobre isso, pelo menos na minha opinião.

continua após a publicidade