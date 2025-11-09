Rizek enxerga 'ponto positivo' do Corinthians após derrota para o Ceará: 'Se salvou'

Contando com o apoio de sua torcida, o Corinthians saiu derrotado para o Ceará pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (9). Após a partida, o jornalista André Rizek criticou o desempenho do trio Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro. Segundo ele, o único jogador que "se salvou" durante os 90 minutos foi o jovem Dieguinho, meia-atacante revelado nas categorias de base.

Com a derrota, a equipe comandada por Dorival Júnior foi ultrapassada por três adversários na tabela de classificação, incluindo o próprio Ceará. Em suas redes sociais, Rizek lembrou que esta foi a primeira derrota do trio de ataque do Corinthians, atuando juntos, na Neo Química Arena e elogiou o desempenho da nova promessa do Timão. Confira abaixo.

Com o resultado negativo, o Corinthians perdeu três posições e assumiu o 13º lugar, com os mesmos 42 pontos. A equipe comandada por Dorival Júnior terá cerca de 15 dias para se preparar para o clássico contra o São Paulo, que acontece no próximo dia 20 de novembro, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Como foi Corinthians x Ceará?

Texto por: Vinícius Harfush

O Corinthians iniciou a partida dominando o ritmo de jogo, enquanto o Ceará buscou transições rápidas em contra-ataque para surpreender a defesa do Timão. Até os 15 minutos, a equipe comandada por Dorival Jr. não havia chegado com perigo na meta de Bruno Ferreira, mas levou perigo após boa cabeçada de André Ramalho, que obrigou o goleiro do Vovô a fazer grande defesa.

Na sequência, aos 20 minutos, mais uma bola aérea que quase deu a vantagem no placar para o Corinthians, que teve um gol anulado. Garro cobrou escanteio, a zaga do Ceará afastou e, na sobra, Matheus Bidu recebeu na ponta esquerda e achou Gustavo Henrique de cabeça, mas o lateral estava impedido no começo da jogada em lance analisado pelo VAR.

Se de um lado o Corinthians teve sua arma funcionando para pressionar o rival, o Ceará conseguiu encaixar um contra-ataque para balançar as redes e sair na frente do placar. Pelo lado direito do ataque, Pedro Henrique recebeu bola de Mugni sozinho, arrancou e cruzou na diagonal a meia altura para Galeano finalizar de primeira no canto de Felipe Longo. 1 a 0 para o alvinegro cearense, que foi cirúrgico na única chance clara que teve até então.

A desvantagem não diminuiu o domínio de posse de bola do Corinthians e o clube manteve o controle do ritmo, mas sem conseguir agredir e meta do Ceará. O jovem Dieguinho tentou de fora da área, mas ficou fácil para Bruno Ferreira encaixar, enquanto Memphis acertou o companheiro André Ramalho em cobrança de falta frontal e não levou perigo.

Na reta final, mais uma grande defesa do goleiro cearense. Matheuzinho lançou do meio-campo e André Ramalho emendou de cabeça da entrada da grande área, mas viu Bruno Ferreira voar e mandar para escanteio. O lance sintetiza bem o que foi o primeiro tempo do Corinthians: muitas bolas aéreas lançadas no campo do adversário e poucas jogadas trabalhadas no chão. Apesar das duas defesas do goleiro e do gol anulado, faltou ao time de Dorival Jr. lances de ataque com interação entre seus principais nomes do ataque, Garro, Memphis e Yuri Alberto.

A estratégia do Ceará deu certo no primeiro tempo. Léo Condé armou o time para marcar em linha baixa e esperou o adversário mais próximo da meta, mas teve solidez e segurança para frear o ímpeto do alvinegro paulista e velocidade e precisão para sair com a bola no lance que abriu o placar.

Yuri Alberto disputa bola na partida entre Corinthians e Ceará (Foto: Vitor Vidal/Agência F8/Gazeta Press)

O Corinthians voltou pressionando e achando espaços com a bola no chão. Dieguinho, pelo lado direito, iniciou muito participativo cm jogadas individuais e conseguiu levar vantagem em cima da zaga cearense. Mas a primeira finalização perigosa só saiu aos 14 minutos, com André Ramalho levando perigo com um chute rasteiro, que saiu ao lado da trave do goleiro Bruno Ferreira. O zagueiro voltou a levar perigo pela terceira vez no jogo após uma boa cavada de Matheuzinho na grande área. O camisa 5 subiu sozinho para cabecear, mas mandou por cima da meta.

Condé tirou Pedro Henrique e colocou Fernandinho no jogo, que participou do primeiro lance de ataque poucos minutos após entrar em campo, mais uma vez em contra-ataque. O camisa 77 recebeu bom passe em profundidade de Galeano, passou de Matheuzinho no um contra um e chutou cruzado da entrada da área, mas sem perigo para Felipe Longo.

Dorival respondeu com duas trocas. Saiu Bidon e Memphys para as entradas de Romero e Gui Negão, respectivamente. As mudanças impactaram na forma do Corinthians jogar, que passou a atuar num 4-2-4, com Maycon ganhando na companhia de Garro, recuado no meio, um quarteto formado com Romero pelo lado esquerdo, Dieguinho pelo lado direito, além de Yuri Alberto e Gui Negão como dupla centralizada.

O Ceará ainda teve uma mudança quádrupla. Galeano saiu para a entrada de Richardson, volante, Dieguinho (do time cearense) saindo para dar lugar a Lourenço, Lucas Mugni dando lugar a Paulo Baya e, por fim, Matheus Bahia deixando o campo para a entrada de Nicolas na lateral. Sem a bola, o comportamento da equipe de Condé não mudou. Linhas baixas, variando entre um 4-4-2 e 5-3-2 para marcar sem bola.

Mais uma vez em contra-ataque, Paulo Baya disparou sozinho e saiu cara a cara com Felipe Longo, que fechou bem o ângulo do atacante e defendeu com a perna a finalização rasteira contra a meta corinthiana.

Na reta final, a notícia ruim foi o cartão amarelo levado por Rodrigo Garro, que reclamou com a arbitragem, foi punido e agora não enfrentará o São Paulo no clássico da próxima rodada, que será mais uma vez na Neo Química Arena.

Até o apito final a tônica do jogo seguiu a mesma e o Vovô precisou ter muita concentração para barrar as bolas aéreas do Corinthians e as boas tentativas de jogadas individuais, principalmente dos pés de Dueguinho pela ponta direita. O contra-ataque não rendeu mais um gol para o Ceará, mas a equipe saiu da Neo Química Arena com três pontos importantes diante de um rival direto na tabela.